大行晨報 - 圓匯維持弱勢整理｜大行晨報

本周英國將迎來一系列關鍵數據，先是周二公布11月就業數據，周三發布CPI與PPI，周五還有12月零售銷售和1月PMI。英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，英鎊兌美元自去年11月以來處於上升通道內走高，至目前底部在1.3440，附近亦見1.3420為200天平均線位置所在，暫見匯價出現初步失守，再者，10天平均線亦跌破了25天平均線形成利淡交叉，或見英鎊短期有加大調整力度的傾向。以去年11月20日低位1.3037到今年1月6日高位1.3569累計530多點的升幅計算，50%及61.8%的調整幅度可看至1.33及1.3240。其後較大支持料會看至1.31及1.3030。阻力位回看200天平均線1.3410及25天平均線1.3450，較大阻力料為1.35及1.3570，進一步將參考去年9月17日高位1.3726。



受制160干預警戒線



日圓維持弱勢整理，市場擔憂日本首相高市早苗在提前大選後，將獲得更大授權以推行更具擴張性的財政政策。高市早苗支持率偏高，執政聯盟擬1月下旬解散眾議院、2月上中旬提前大選，意在鞏固多數席位推進大規模財政擴張。然而，美元兌日圓上行空間正受制於160關口，投資者預期日本央行可能在匯率接近160至162區間進行干預，以支撐日圓。日本財務大臣警告稱，東京不排除採取任何選項應對日圓疲軟，包括與美國協調干預匯市。另外，由於日圓貶值加劇通脹壓力，日本央行部分決策者認為，加息時間可能早於市場預期，4月份加息的可能性正在上升。日本央行去年12月剛將利率上調至30年來高點的0.75%，預計在1月23日結束的政策會議上將維持利率不變，但內部討論顯示仍有進一步加息空間。



技術走勢而言，美元兌日圓在去年11月及12月均在158遇阻，剛在上周初稍呈破位，而在過去兩個多月的走勢已呈現一組雙底形態，故可預料若美元兌日圓或可望將迎來又一波上升走勢。當前將矚目於160關口，延伸可看至160.60以至162水準。當前先可留意158水準，為前期阻力變成目前的支撐依據。較大支撐料在157.50，下一級關注25天平均線156.80及155水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

