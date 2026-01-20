大行晨報 - 避險情緒或利好離岸人幣｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4小時前
　　美國最新核心通脹增速低於市場預期，數據顯示，美國去年12月消費者物價指數（CPI）按年升幅維持在2.7%不變，與預期相同。期內，核心通脹按年升2.6%，低過市場預期。另外，美國勞動力市場或比預期更具有韌性，數據顯示，截至1月10日止當周，首次申請失業救濟人數跌至19.8萬人，按周減少9000人，亦低於市場預期的21.5萬人。數據公布後，美匯指數小幅回落整固。

　　另外，最新公布的數據顯示，內地2025年經濟增長達到中央政府目標，2025全年內地國內生產總值（GDP）按年增長5%。單計去年第四季，內地經濟增長錄得4.5%，結果均符合市場預期。另外，最新公布的三頭馬車數據顯示，內地經濟在穩步復甦當中，去年12月工業生產按年增長5.2%，高於市場預期增長5%。期內，零售銷售按年增0.9%，略低於市場預期。數據令離岸人民幣小幅走高。除此之外，內地連續第三個月錄得通脹。去年12月消費者物價指數（CPI）按年上升0.8%，較11月擴大0.1%，並回升至2023年3月以來最高水平。

　　筆者認為，隨着內地持續刺激經濟，配合人行加大結構性政策支持，人民幣有望逐步回穩走強。離岸人民幣作為我們今年看好的貨幣，現時已升穿上半年目標價約6.97水平，加上近期受美國和歐盟對於格陵蘭島歸屬權事件越演越烈所影響，環球資金或流入人民幣資產尋求避險，離岸人民幣短線不排除繼續創新高，美元兌離岸人民幣初步目標價為約6.9水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部
