輪商精選 - 鎊匯偏軟 留意英美「10084」 | 窩輪熱炒特區

英國上周四公布的11月經濟數據，包括GDP、工業及製造業生產，3項數據升幅均高過市場預期。當中，11月GDP按月上升0.3%，亦較10月的-0.1%明顯改善。工業生產按月增長1.1%，製造業生產則大幅上升2.1%，均遠超市場預期。



彭博經濟研究指，這些數據反映英國經濟在2025年第4季度出現溫和增長。隨着消費者信心回穩及財政預算不確定性減退，市場預期今年英國經濟增長動力或有望進一步改善，而勞動力市場表現仍是市場關注焦點。整體而言，市場憧憬經濟數據改善有助紓緩市場對英國經濟前景的憂慮，但後續表現仍需關注消費及就業相關指標。



英鎊兌美元在數據公布後有所回落，上周四曾下試1.337左右的水平。如投資者認為英鎊兌美元有望回升，可參考英美認購證「10086」，行使價1.38，實際槓桿約27.5倍，今年6月到期。如繼續看淡英鎊兌美元，可留意英美認沽證「10084」，行使價1.25，實際槓桿約27.3倍，今年6月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



