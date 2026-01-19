伍一山 - 恒指升破橫行區機會較大 | 有錢圖

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山
7小時前
大市上周五高開低收，恒指高開171點至27094，中段轉升為跌，收市跌78點報26844，全日成交額減至2551億元。

　　以周線圖分析，恒指上周低位26187，高位27206，一周累升613點，呈陽燭。周線圖技術指標持續改善，MACD熊牛，熊差進一步收窄；慢隨機指數維持買入訊號；9周RSI回升至62.33。保歷加通道橫行，通道頂（27064）成上周阻力。

　　恒指去年9月開始於高位橫行，大致在25000至27500之間上落.11月中跌近區間底部，上月由低位回升，上周升近頂部遭遇回吐壓力，但調整幅度不大，而且全周以陽燭收市，估計只是短線調整，10周線（26063）與20周線（26105）重叠，是短線重要支持，守穩此關料將試衝27500阻力，升破上望30000點。大市於高位橫行4個月，應已消化去年4月以來的升幅，近期升市日成交明顯增加，動力逐漸恢復，預料今次整固後破頂機會較大。

中廣核礦業升破旗形

　　國企指數上周五下跌46點報9220，一周則累升172點，周線陰陽燭為陀螺，技術指標偏穩，MACD牛熊，熊差收窄；慢隨機指數維持買貨訊號，9周RSI重返中軸之上報54.13。國指反彈受制於20周線（9200），走勢不及恒指。

　　中廣核礦業（1164）逆市升4.9%報3.82元，AI電力需求龐大，中美加快核電建設，天然鈾價格有望持續上行。公司投資的礦山去年第4季共生產天然鈾702.5tU，季度計劃完成率達94.6%。走勢上，股價去年10月中急升至4.2元，RSI出現頂背馳，即日以陰燭倒跌單日轉向，11月下旬跌至2.7元後以「錘頭」見底，上周五以大陽燭升破旗形，MACD雙牛，牛差擴大利好，現價買入，目標價4.9元，跌破3.65元止蝕。

