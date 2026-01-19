Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 新盤熱賣掀起農曆年前推盤浪 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
7小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

市場氣氛急速好轉，新盤及二手樓持續有不俗的表現，現正熱賣的西沙大盤，的確有能力引領大批用家及投資客湧出來，尤其受惠去年多項利好樓市的消息帶動，隨即推起樓市於去年底急速升溫，去年整體樓宇買賣突破8萬宗水平，創過去4年新高數字，樓市旺勢繼續延展，今年西沙大盤率先應市，過去2周限量推售都取得紅盤高開的熱況，特別是大手投資客的推波助瀾下，推出的單位迅速獲市場吸納，預期一眾發展商都會趁近期樓市旺勢，於農曆新年前將掀起推盤熱浪。

西沙大盤推售連番報捷

　　目前市場上只有西沙大盤開售，兩度推出發售都取得報捷，尤其引領大批用家及投資者湧出來，上周更錄得4.9萬個登記膺歷來新盤票王，除用家及投資者外，被喻為大手購買3數伙或6伙等以上的「西餅客」更再度重臨。該批大手西餅客可優先揀樓，隨後的用家或投資收租客只能揀選餘下的單位，上周開售時亦迅速獲市場吸納，情況就類似月初首批開售時一樣，同樣地亦「複製」去年5月開售時的成績，相信發展商都會沿用限量推售策略，並且測試出市場的承接水平，以便作出下一輪的新部署。

　　受到西沙大盤推售連番報捷刺激，其他發展商亦已密密部署為旗下新盤軟銷及推廣，部分更率先以招標形式推出測試市場的反應，亦有部分新盤趁勢開價，由於每年農曆新年前後都有機會出現樓市小陽春的勢頭，故發展商都趁近日的樓市旺勢，紛紛推出旗下新盤搶吸市場各路客源，以便抓緊近期樓市升溫的機遇。

　　事實上，受惠去年多項利好樓市的消息刺激，尤其是本港銀行兩度跟隨美國聯儲局的減息步伐，導致市場新盤及二手樓的成交量級級上升，令去年全年樓宇買賣突破8萬宗水平，創過去4年新高數字，隨即引領大批用家及投資者先後進場，今年搶先開售的西沙大盤先開紅盤，料發展商將會延續旺勢，預期農曆新年前一眾新盤將會搶閘出擊。

張日強

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
16小時前
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
11小時前
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
宏觀經濟
3小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
17小時前
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
投資理財
2026-01-18 06:00 HKT
渣馬｜ 周潤發陪鮑起靜轉跑10公里 率「幾百歲」明星隊齊衝線
即時體育
22小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
22小時前
更多文章
張日強 - 新盤頻採招標測市場承接力 | 樓聲隨筆
踏入2026年以來，整體樓市氣氛向好，發展商明顯加快推盤步伐，上周開售的西沙大盤率先賣個滿堂紅，當中大手投資客大舉出擊搶盤，反映市場投資動力再度活躍起來，隨即令到市場迅速振奮起來，市場除了新盤外，貨尾盤同樣受到追捧，部分更採取招標形式推出測試市場的反應，日前啟德貨尾盤連環推出招標得手，部分單位更以高價成交，發展商見市況升溫，隨即調整策略加推應市，力吸市場各路客源。 　　日前啟德新盤連環推出應
2026-01-16 02:00 HKT
樓聲隨筆