張日強 - 新盤熱賣掀起農曆年前推盤浪 | 樓聲隨筆

市場氣氛急速好轉，新盤及二手樓持續有不俗的表現，現正熱賣的西沙大盤，的確有能力引領大批用家及投資客湧出來，尤其受惠去年多項利好樓市的消息帶動，隨即推起樓市於去年底急速升溫，去年整體樓宇買賣突破8萬宗水平，創過去4年新高數字，樓市旺勢繼續延展，今年西沙大盤率先應市，過去2周限量推售都取得紅盤高開的熱況，特別是大手投資客的推波助瀾下，推出的單位迅速獲市場吸納，預期一眾發展商都會趁近期樓市旺勢，於農曆新年前將掀起推盤熱浪。



西沙大盤推售連番報捷

目前市場上只有西沙大盤開售，兩度推出發售都取得報捷，尤其引領大批用家及投資者湧出來，上周更錄得4.9萬個登記膺歷來新盤票王，除用家及投資者外，被喻為大手購買3數伙或6伙等以上的「西餅客」更再度重臨。該批大手西餅客可優先揀樓，隨後的用家或投資收租客只能揀選餘下的單位，上周開售時亦迅速獲市場吸納，情況就類似月初首批開售時一樣，同樣地亦「複製」去年5月開售時的成績，相信發展商都會沿用限量推售策略，並且測試出市場的承接水平，以便作出下一輪的新部署。



受到西沙大盤推售連番報捷刺激，其他發展商亦已密密部署為旗下新盤軟銷及推廣，部分更率先以招標形式推出測試市場的反應，亦有部分新盤趁勢開價，由於每年農曆新年前後都有機會出現樓市小陽春的勢頭，故發展商都趁近日的樓市旺勢，紛紛推出旗下新盤搶吸市場各路客源，以便抓緊近期樓市升溫的機遇。



事實上，受惠去年多項利好樓市的消息刺激，尤其是本港銀行兩度跟隨美國聯儲局的減息步伐，導致市場新盤及二手樓的成交量級級上升，令去年全年樓宇買賣突破8萬宗水平，創過去4年新高數字，隨即引領大批用家及投資者先後進場，今年搶先開售的西沙大盤先開紅盤，料發展商將會延續旺勢，預期農曆新年前一眾新盤將會搶閘出擊。



張日強