大行晨報 - 紐元傾向承壓偏軟｜大行晨報

7小時前
　　歐羅兌美元上周觸及一個半月低位至1.1584。上周五公布的官方數據顯示，德國12月消費者價格指數按年上漲1.8%，較11月的2.3%有所回落，與初步預估值一致。不過，歐洲央行首席經濟學家連恩近日表示，只要經濟形勢保持當前軌道，短期內將不會討論任何利率調整，並指出當前利率水準已為未來幾年設定了基準。歐羅區將在本周一公布通脹數據。目前市場預期歐洲央行今年將維持存款利率在2%不變。市場本周亦將聚焦於1月19日至23日在瑞士舉行的達沃斯論壇，各國領導人、央行行長總裁、億萬富翁和科技企業領導都將出席。美國數據方面，將要留意周四公布的美國PCE物價指數以及周五的PMI數據，日本央行則會在周五公布利率決議。

　　歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，匯價過去兩周累計跌近200點子，而RSI及隨機指數已開始自超賣區域稍呈反彈，估計匯價短期可守穩200天平均線，並可暫為步入喘穩階段。至於向上會以25天平均線1.1720為依據，若後市匯價可重返此區之上，則可望歐羅有重新上揚的傾向，其後阻力回看1.1770及去年12月24日高位1.1809，再而將會矚目於9月17日高位1.1918以至1.20關口。支持位方面，200天平均線目前在1.1580，若此區未能守住，則要慎防歐羅又將開展新一波下跌，延伸目標指向1.15關口以至1.1460，下一級看至1.14。

　　紐元兌美元自去年底以來呈反覆下行，並且跌破了中短期平均線，而10天平均線亦下破25天平均線形成利淡交叉，示意紐元或即將迎來較明顯的調整壓力。當前支撐先看0.57及0.5610，之後參考去年11月低位0.5580以至0.55關口。阻力位則預估在25天平均線0.5780，再而向上將會繼續留意0.58及目前200天平均線位置0.5870，其後關鍵預估為0.60關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

　　美國12月核心通脹升幅低於預期。數據顯示，去年12月美國整體消費物價指數（CPI）按年升幅維持在2.7%不變，結果符合市場預期。期內，核心通脹按年升2.6%，預期上漲2.7%，按年升幅追平4年來最低水平。美國12月核心通脹升幅低於預期，凸顯通脹下行趨勢，交易員加大對美聯儲年中減息的押注。美國聯儲局最新公布的褐皮書顯示，美國經濟增速回升，就業人數基本持穩。美匯指數自今年1月初曾迎來一輪小幅反彈，
大行晨報