劉偉利 - AI吞噬軟件 | 巨B講投資

巨B講投資
巨B講投資
劉偉利
7小時前
產經 專欄
　　還記得2011年，風險投資家馬克・安德森那句流傳甚廣的話嗎？「軟件正在吃掉全世界。」那時他說得沒錯。我們眼看着Netflix用串流軟件取代了百視達，Uber與Airbnb重新定義了出行與住宿，軟件成了重塑各行各業的核心力量，彷彿無所不能。

　　但時代的車輪從未停止。如今，風向悄悄變了。如果說過去10年是軟件吞噬實體世界的10年，那麼接下來，我們很可能正站在一個新轉折點上：人工智能開始吃掉軟件了。

　　這場變革最諷刺之處在於，軟件產業自己成了第一個被顛覆的對象。尤其是過去十幾年主流的「軟件即服務」（SaaS）模式，正面臨巨大挑戰。想想看，許多專業軟件能處理的文書、分析、客服工作，現在像ChatGPT、Gemini這樣的AI助手，是不是已經能做得有模有樣，而且還在飛快進步？這帶來一個根本問題：當通用AI工具越來越聰明，人們為甚麼還需要那麼多單一功能的軟件？

　　可以預見，軟件產業可能迎來一輪洗牌。未來，或許每3間SaaS公司裏，只有一間能找到新活路。那麼，誰會是倖存者？

　　眼下一個明顯的困境是：很多軟件公司急着把自己變成「AI公司」，卻發現賺不到錢。因為它們的AI能力，多半是向幾間大型雲端平台租借算力與模型而來，每提供一項AI服務，背後都在向雲端巨頭付費。但問題是，企業客戶和一般消費者，目前往往不願意為這些「AI升級版」服務付更多錢。這場軍備競賽中，資本實力不足的玩家，可能最先撐不下去。

　　另一條可能的生路，是從「賣產品」轉向「賣服務」。這意味軟件公司不能只當標準化工具的提供者，而必須深入不同產業，成為以專案形式解決具體問題的顧問。它們的核心價值，將從比併技術實力，轉變為誰更懂客戶的生意、誰能嵌入客戶最關鍵的工作流程、誰能建立起更牢固的信任關係。

　　AI正在吃掉軟件，這不是末日，而是一次深刻的轉型。第一波站在浪尖上的軟件公司們，其實正在為所有行業示範：當工具本身變得普及而強大，真正的價值將回歸於人的洞察、專業的知識，以及深度的服務。世界正在改變，遊戲規則也是。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利

