關志康 - 預支遺產換家庭歡樂 | 神耆商機

關志康
7小時前
產經 專欄
　　有位樂觀的長者分享他的「開心之道」：「雖然兒女都已長大，但當他們開口求助時，我通常都一口答應，不問詳情。如果只是10萬、8萬元，我會立刻開支票。我心想，反正日後這筆財產也是留給他們，現在只是讓他們提前動用而已。如今孩子們都很孝順，凡事也願意跟我商量，這就是我最大的快樂。」

　　另一位退休心理學教授則搖頭表示：「所謂『窮養兒女』的觀念已很難實踐。我們那一代為溫飽打拼，而年輕一代面對的卻是升學競爭、資訊焦慮與同儕比較的壓力。家長既希望孩子見識廣博，吃好穿好；若重用過去那種『吃苦耐勞』的方式施教，往往已行不通。不過，如父母給予過多便利，確實容易讓孩子變得依賴、抗壓能力弱。」

　　剛退休的財務總監則苦笑補充：「做父母其實很矛盾。一方面不想讓子女唾手可得；另一方面又怕他們為了錢而走捷徑，甚至誤入歧途。況且，若父母自己出入都講究、連搭港鐵都覺得辛苦，又豈能要求子女去『刻意』吃苦？」在旁遛狗的朋友聽後也笑說：「就連我的狗都挑食，我還得麻煩傭人重新做給牠，何況對自己的孩子呢？『狗瘦主人羞』，看着他們為錢煩惱，為人父母又怎會袖手旁觀？」

　　最近有調查顯示，近9成港人計劃在子女成年後仍提供經濟支援。有前輩總結說：「試想想，股息收入往往自己也用不完；與其放到日後變遺產，不如提早讓孩子『受惠』。行走江湖規矩：『多一個朋友，少一個敵人。』其實對子女也是一樣。當孩子長大後仍願意與父母坦誠相處、像朋友般聊天，是最幸福的關係。與其等過身後再分家產，不如『預支』子女未來的錢，換回一家人的歡笑與親近，這難道不是最划算嗎？」

健康教育基金會主席
關志康

 

