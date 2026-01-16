朱紅 - 港交所向好 追「24408」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
5小時前
　　港股近來持續強勢，恒指連日於兩萬七關口整固，本周日均成交總額增加至逾3000億元。港交所（388）股價連日造好，昨日曾一度升至439.8元，創兩個多月新高。如看好港交所，可留意港交認購證「24408」，行使價542.5元，實際槓桿7倍，今年9月到期。如看淡港交所，可留意港交認沽證「24260」，行使價388.68元，實際槓桿10倍，今年5月到期。

　　券商報告引述藥明康德（2359）管理層指，預料今年增長至少與去年相當，報告指公司在核心業務領域保持穩固市場領導地位，維持其買入評級。藥明康德股價微升至120元水平，繼續於近月高位附近整固。如看好藥明康德，可留意藥康認購證「19683」，行使價163.69元，實際槓桿11倍，今年6月到期；或可留意藥康認購證「23696」，行使價125.98元，實際槓桿6倍，今年5月到期。

　　另外，據券商分析指，金銀貴金屬今年初仍然維持強勁勢頭，預期黃金牛市至少可持續至今年上半年，下半年隨着聯儲局寬鬆周期接近尾聲，金銀價格或有所回落。有色金屬股份個別發展，紫金礦業（2899）股價高位徘徊，在40元關口附近整固。投資者如看好紫金礦業，可留意紫金認購證「21590」，行使價48.6元，實際槓桿7倍，今年4月到期；或可留意紫金認購證「15329」，行使價41.88元，實際槓桿6倍，今年4月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

