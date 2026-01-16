利貞 - 雅迪受惠油改電趨勢 | 實力股起底

受惠電動兩輪車銷售增加及改善產品結構，雅迪控股（1585）去年純利增加逾倍；隨着高毛利產品佔比增加及規模效應顯現，預期2026年單車淨利潤將會繼續提升。看好公司海外產能逐步釋放與渠道網絡完善，令其在油改電趨勢中持續受惠，打開第二增長曲線，前景長線樂觀。建議可於11.85元買入，中長線目標價15.2元。雅迪控股昨天收報12.24元，跌0.16元，跌幅1.29%。



雅迪控股發盈喜，預期於截至2025年12月底止年度，錄得純利不少於29億元（人民幣，下同），較2024年同期純利12.7億元，大幅增加最少1.28倍；主要受電動兩輪車銷量增長及產品結構優化推動。公司指，預期純利增加主要由於電動兩輪車銷售增加及改善產品結構所致。公司表示，2025年兩輪車銷量預計超過1620萬輛，單車淨利潤按年增逾80%，至超過180元。



去年純利料增逾1.28倍



隨着高毛利產品佔比增加及規模效應顯現，2026年單車淨利潤有望繼續提升。同時，公司以「冠能」和「摩登」品牌發力中高階市場，並提升電池自供比例，進一步強化盈利能力。公司的兩輪車龍頭優勢得以持續鞏固。公司強調將持續加快產品迭代，打造更安全、更實用、更貼心的電動單車產品。



海外市場方面，雅迪控股受惠於東南亞燃油電單車限行政策（如越南河內2026年禁摩令），將加速電動電單車替代進程，有望提升當地市佔率。隨着海外產能釋放與渠道網絡完善，看好公司在「油改電」趨勢中持續受惠，打開第二增長曲線。



行業的整合或加速，雅迪作為行業領導者，將率先獲益。目前公司市盈率為10.9倍，股息率4.6%，隨着新標準推進及高端產品銷量提升，盈利增速料持續強勁，可成為行業內具吸引力的投資股份。



新修訂強制性國家標準《電動自行車安全技術規範》實施過渡期已於上月初結束，雅迪控股表示，已依據新國標要求與產業鏈夥伴持續推進產品研發與升級，目前已累計推出68款符合新國標並獲得3C認證的產品，並正加快推動量產，以滿足廣大用戶的出行需求。



利貞