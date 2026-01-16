Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

利貞 - 雅迪受惠油改電趨勢 | 實力股起底

實力股起底
實力股起底
利貞
5小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

受惠電動兩輪車銷售增加及改善產品結構，雅迪控股（1585）去年純利增加逾倍；隨着高毛利產品佔比增加及規模效應顯現，預期2026年單車淨利潤將會繼續提升。看好公司海外產能逐步釋放與渠道網絡完善，令其在油改電趨勢中持續受惠，打開第二增長曲線，前景長線樂觀。建議可於11.85元買入，中長線目標價15.2元。雅迪控股昨天收報12.24元，跌0.16元，跌幅1.29%。

　　雅迪控股發盈喜，預期於截至2025年12月底止年度，錄得純利不少於29億元（人民幣，下同），較2024年同期純利12.7億元，大幅增加最少1.28倍；主要受電動兩輪車銷量增長及產品結構優化推動。公司指，預期純利增加主要由於電動兩輪車銷售增加及改善產品結構所致。公司表示，2025年兩輪車銷量預計超過1620萬輛，單車淨利潤按年增逾80%，至超過180元。

去年純利料增逾1.28倍

　　隨着高毛利產品佔比增加及規模效應顯現，2026年單車淨利潤有望繼續提升。同時，公司以「冠能」和「摩登」品牌發力中高階市場，並提升電池自供比例，進一步強化盈利能力。公司的兩輪車龍頭優勢得以持續鞏固。公司強調將持續加快產品迭代，打造更安全、更實用、更貼心的電動單車產品。

　　海外市場方面，雅迪控股受惠於東南亞燃油電單車限行政策（如越南河內2026年禁摩令），將加速電動電單車替代進程，有望提升當地市佔率。隨着海外產能釋放與渠道網絡完善，看好公司在「油改電」趨勢中持續受惠，打開第二增長曲線。

　　行業的整合或加速，雅迪作為行業領導者，將率先獲益。目前公司市盈率為10.9倍，股息率4.6%，隨着新標準推進及高端產品銷量提升，盈利增速料持續強勁，可成為行業內具吸引力的投資股份。

　　新修訂強制性國家標準《電動自行車安全技術規範》實施過渡期已於上月初結束，雅迪控股表示，已依據新國標要求與產業鏈夥伴持續推進產品研發與升級，目前已累計推出68款符合新國標並獲得3C認證的產品，並正加快推動量產，以滿足廣大用戶的出行需求。

利貞

最Hit
警方於晚上11時許見記者，屯門警區副指揮官黃浩瀚（左）、新界北總區刑事部高級警司鍾麗詒（中）、及新界北總區衝鋒隊警司李漢民，向傳媒簡報案情。黎志偉攝
03:12
屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則
突發
7小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
8小時前
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
9小時前
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:15
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
9小時前
屯門開槍．有片｜開槍過程曝光 男子持刀衝入人群 警轟兩槍驚險救出女市民
01:15
屯門開槍全過程｜ 男子潛入Donki廚房掠刀 對峙間衝向人群 警轟兩槍救回女人質
突發
9小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
14小時前
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
影視圈
10小時前
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
影視圈
18小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
9小時前
34歲天王級歌手慘遇空難離世 連經理人6人全數罹難 遺愛妻及3名子女不勝唏噓
34歲天王級歌手慘遇空難離世 連經理人6人全數罹難 遺愛妻及3名子女不勝唏噓
影視圈
8小時前
更多文章
利貞 - 泡泡瑪特增長可期 | 實力股起底
泡泡瑪特（9992）旗下多個潮流玩具品牌炒價回落，包括廣受歡迎的Labubu坐坐派對搪膠毛絨系列，拖累集團股價回落。但筆者相信僅屬短暫情況，市場應關注集團能否不斷有新產品及新創意推出，相信會有其他標誌性IP可望成新增長引擎；而股價回調或為投資者帶來入市機會。看好泡泡瑪特旗下IP在時尚和娛樂領域獲得高度認可，令集團有能力部署具有影響力的營銷和產品。建議可於193.8元買入，中長線目標價250元。泡泡
2026-01-08 02:00 HKT
實力股起底