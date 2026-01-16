聞風至 - 人行出招 海外宏洋可秤先 | 鮮股落鑊

人民銀行連環出招，惜港股周四仍未能借勢企穩兩萬七關，再次得而復失。恒生指數全日收報26923點，跌76點。成交金額亦回落至三千億以下，錄得2904.6億元。



內房有白名單的消息傳出，為市場帶來新憧憬，中國海外宏洋（081）短線先受惠於行業氣氛好轉，中線則有望受惠內房行業進入緩慢復甦周期。隨着監管部門對融資協調機制發出最新指導，白名單項目貸款符條件可展期五年，提振市場信心。這間中國海外（688）子公司憑藉穩健財務及下沉市場布局，有望在政策紅利下成為首批開彈的內房股。



母企強大 財務穩健



中國海外宏洋最初是蜆殼電器，其後於2005年收購光大房地產大部分股權開始轉型為內房股，再於2009年由中國海外入主，目前持股量約39.63%。



現市況要介入內房股，必先從市帳率角度考量，中國海外宏洋目前資產淨值約9.381元，昨日收市價相當於市帳率0.22倍，雖則資產及財務狀況當然及不上其母企中國海外，但考慮到有母企的強大光環照耀，現價實屬低殘。



於2025年首3季，中國海外宏洋仍然錄得純利7.73億元人民幣，按年下跌46.7%，但已優於不少內房同業，是少數仍然有盈利的選擇。



內地傳出的白名單機制將為內房帶來新憧憬，據報，監管部門允許符條件白名單項目貸款展期五年，核心在於抵押物價值重估及足值保障，助力房企融資及保交樓。截至2025年底，白名單貸款審批超過7萬億元人民幣，支持近2000萬套住房建設交付。業界認為，此政策有助優質項目換取時間，緩解流動性壓力，為行業復甦提供支撐。中國海外宏洋憑藉央企背景及合規資質，有望優先受惠，加速項目推進。



所謂白名單當然是要項目有一定質素，而「親疏有別」亦可能會發揮一定作用，中國海外宏洋最少是高掛「中國海外」的牌頭，內地銀行放貸意願理應更高，亦會更鬆手。



另一方面，近日傳出中國海外宏洋擬發10億至25億元人民幣「點心債」，目前在路演當中，投資者亦可觀望這批「點心債」的發行金額，以及利率等條款作為參考，將會是公司融資能力及市場認受性的重要指標。



