張日強 - 新盤頻採招標測市場承接力 | 樓聲隨筆

踏入2026年以來，整體樓市氣氛向好，發展商明顯加快推盤步伐，上周開售的西沙大盤率先賣個滿堂紅，當中大手投資客大舉出擊搶盤，反映市場投資動力再度活躍起來，隨即令到市場迅速振奮起來，市場除了新盤外，貨尾盤同樣受到追捧，部分更採取招標形式推出測試市場的反應，日前啟德貨尾盤連環推出招標得手，部分單位更以高價成交，發展商見市況升溫，隨即調整策略加推應市，力吸市場各路客源。



日前啟德新盤連環推出應市，大部分採取招標形式推出，以便測試出市場的承接力，當中一個貨尾盤以現樓形式招標開售，並於單日內連環沽出5伙，套現逾2.7億，成交呎價介乎3.57萬至5.15萬不等。其中1伙4房大宅以每方呎逾5.15萬售出，創項目新高，發展商見市場反應理想，隨即加推7伙招標應市。由於該單位只屬中層戶，加上又屬於現樓盤，現樓階段銷售時有一定的上升空間，個別單位對比樓花開售時已有近1成或以上提價幅度，故相信發展商已掌握到下一輪開售或招標售價。



事實上，新盤推售除了開價外，更會採取招標形式推售，往往推出現樓招標都可取得理想成績，準買家可到現樓參觀及查詢，而招標的售價都可測試出市場的承接水平，從不同樓層（包括中低高層等）可清楚了解單位的標價，並且部署下一輪的推售策略。



張日強