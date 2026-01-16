大行晨報 - 鎊匯續上升通道中運行｜大行晨報

地緣政治局勢持續緊張，伊朗發出強硬警告稱，如果美國干預其國內抗議，將打擊鄰國境內的美軍基地，言論加劇中東地區的緊張氛圍。同時，美國總統特朗普再次重申對格陵蘭的控制意圖，導致丹麥和格陵蘭外長與美國副總統會晤，進一步突顯國際關係的脆弱性。此外，周三公布數據顯示，美國11月零售銷售數據超出預期，增長0.6%；生產者物價指數（PPI）環比上漲0.2%，符合預期，但同比超出預期，而上日公布的12月核心消費者物價指數（CPI）則弱於預期。這些數據雖因政府停擺而延遲發佈，卻揭示了美國經濟的複雜性：消費強勁卻伴隨通脹隱憂。目前投資者仍繼續押注美聯儲今年將至少兩次降息。CME的FedWatch Tool顯示，本月降息概率僅為5%，3月降息至少25個基點的預期為27.2%。



在英國方面，市場定價仍傾向於英倫銀行在4月前不會採取行動，但由於國內數據勢頭疲軟且風險不對稱地偏向進一步寬鬆，市場對英倫銀行釋放鴿派訊號的預期門檻很低。英國下周將公布的就業和CPI報告將是首次考驗，若數據足夠疲弱，可能會讓市場開始討論2月降息的可能性。



至於英鎊兌美元走勢，從技術圖表所見，匯價自去年11月以來處於上升通道內走高，至目前底部在1.3410，附近亦是200天平均線位置所在，預計只要未有下破此兩區，英鎊仍可維持上行趨向；至於通道頂部處於1.37，可作為短期上試目標。較近阻力料為1.35及1.3570，其後較大阻位將參考去年9月17日高位1.3726以至1.38水準，中線將關注1.40關口。支持位料為1.34，較大支撐則會看至100天平均線1.3360以至1.32水準。



美元兌瑞郎去年底在0.7850稍見走穩，再而從圖表見RSI及隨機指數亦已見超賣區域上揚，可望美元仍有機會維持上升動能。除了0.7850，下個支持將會關注0.77及0.76水準，進一步參考0.75關口。至於阻力位參考0.80及11月5日高位0.8124，較大阻力料為0.8250。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報