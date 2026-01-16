大行晨報 - 澳紐交叉盤仍可追入｜大行晨報

美國12月核心通脹升幅低於預期。數據顯示，去年12月美國整體消費物價指數（CPI）按年升幅維持在2.7%不變，結果符合市場預期。期內，核心通脹按年升2.6%，預期上漲2.7%，按年升幅追平4年來最低水平。美國12月核心通脹升幅低於預期，凸顯通脹下行趨勢，交易員加大對美聯儲年中減息的押注。美國聯儲局最新公布的褐皮書顯示，美國經濟增速回升，就業人數基本持穩。美匯指數自今年1月初曾迎來一輪小幅反彈，惟進入本周以來，美匯指數持續於50天線約99水平徘徊。



近期受美元小幅反彈影響，G7貨幣兌美元均迎來一輪明顯回落。我們認為，美元於近期高位橫行且並未出現明顯方向，多隻外幣直盤或仍需等待時機才可買入。投資者短線不妨於交叉盤尋機會。我們曾於上年12月4日本刊專欄提醒投資者，儘管澳元兌紐元已近創逾12年來的高位，但短線仍可以追高，初步目標價為1.16水平。逾一個月來，澳元兌紐元走勢完全符合我們預期，於今年1月7日高見1.1693。執筆之時回落至1.164水平整固。我們認為澳元兌紐元短線仍有機可尋。



首先，澳洲央行在12月議息會議宣布，將利率維持在3.6%不變，為連續第3次會議按兵不動。近期澳洲的數據繼續反映當地經濟增長良好，或有可能令通脹重新抬頭，從而令澳央行重啟加息。而紐國經濟及就業數據均較澳洲落後，紐國第3季失業率更創2016年第4季以來新高。技術面來看，澳元兌紐元企穩於50天線上方，並且14天相對強弱指數RSI亦未見超買，我們認為今年第一季澳紐交叉盤仍有機可尋，初步目標價為1.18水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報