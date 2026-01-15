Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選 - 快手可靈報喜 追Call「20885」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
輪商精選
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　快手（1024）宣布，其自主研發的影片生成大模型產品可靈AI於2025年12月收入突破2000萬美元，對應年化收入運行率達2.4億美元。可靈AI自推出以來持續推動技術創新，12月初集中發布多款新模型，包括多模態影片模型、圖片模型及數碼人等，進一步提升影片生成及編輯能力。可靈AI目前已在全球擁有超過6000萬名創作者，累計生成逾6億條影片。

　　快手昨日早段曾升約7%，收市仍升逾4%，報81.95元。如看好可留意快手購「20885」，行使價98.93港元，實際槓桿6.2倍，今年4月到期。如看淡則可留意快手沽「18691」，行使價68.88港元，實際槓桿6.7倍，今年3月到期。

　　據彭博報道，美國近期放寬對部分人工智能（AI）晶片出口內地市場的監管規定。另一方面，內地對企業採購相關晶片仍設有一定限制，市場關注政策調整對國產晶片企業的潛在影響。中芯國際（981）近日在75元水平上落，如看好可留意中芯購「20983」，行使價89.81港元，實際槓桿4.8倍，今年5月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責决定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。

輪商精選

最Hit
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
11小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
12小時前
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
9小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
13小時前
美國據報將暫停對75個國家所有簽證 包括俄羅斯及伊朗
即時國際
7小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
18小時前
鄭伊健帶蒙嘉慧罕返港現身平民麵店 老公超細心動作甜到漏 一相處細節證襯到絕
鄭伊健帶蒙嘉慧罕返港現身平民麵店 老公超細心動作甜到漏 一相處細節證襯到絕
影視圈
15小時前
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
即時國際
22小時前
炎明熹激罕性感告別鄰家少女風 西裝褸內僅穿低胸「內衣」展白滑身材 顏值再升級超嫵媚
炎明熹激罕性感告別鄰家少女風 西裝褸內僅穿低胸「內衣」展白滑身材 顏值再升級超嫵媚
影視圈
12小時前
大家樂$99歎「砂鍋雲吞雞」二人晚餐！加碼送叉燒兼自選小菜 加$10歎原條蒸魚
大家樂$99歎「砂鍋雲吞雞」二人晚餐！加碼送叉燒兼自選小菜 加$10歎原條蒸魚
飲食
11小時前
更多文章
輪商精選 - 日股破頂 留意日經「10103」 | 窩輪熱炒特區
　　日經平均指數周二曾一度升逾1800點，創歷史新高，或反映投資者對日本企業盈利能力及經濟復甦前景的積極看法。然而，每百日圓兌港元周二則跌穿4.92水平，跌至近18個月低位，顯示資金流向與匯率走勢出現明顯分歧。 　　彭博報道引述消息指日本或將提前舉行選舉，若政策持續支持經濟活動，或有助企業投資及股市表現；但同時也可能令日本央行對通脹及貨幣政策前景保持觀望。彭博報道指日圓或受多重因素如日本與其
2026-01-14 02:00 HKT
窩輪熱炒特區