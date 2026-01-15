輪商精選 - 快手可靈報喜 追Call「20885」 | 窩輪熱炒特區

快手（1024）宣布，其自主研發的影片生成大模型產品可靈AI於2025年12月收入突破2000萬美元，對應年化收入運行率達2.4億美元。可靈AI自推出以來持續推動技術創新，12月初集中發布多款新模型，包括多模態影片模型、圖片模型及數碼人等，進一步提升影片生成及編輯能力。可靈AI目前已在全球擁有超過6000萬名創作者，累計生成逾6億條影片。



快手昨日早段曾升約7%，收市仍升逾4%，報81.95元。如看好可留意快手購「20885」，行使價98.93港元，實際槓桿6.2倍，今年4月到期。如看淡則可留意快手沽「18691」，行使價68.88港元，實際槓桿6.7倍，今年3月到期。



據彭博報道，美國近期放寬對部分人工智能（AI）晶片出口內地市場的監管規定。另一方面，內地對企業採購相關晶片仍設有一定限制，市場關注政策調整對國產晶片企業的潛在影響。中芯國際（981）近日在75元水平上落，如看好可留意中芯購「20983」，行使價89.81港元，實際槓桿4.8倍，今年5月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責决定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。



輪商精選