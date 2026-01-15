張日強 - 大額豪宅造價屢創新高 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛急速好轉，發展商亦見逐步加快推售新盤步伐，上周西沙新盤開售率先報捷，隨即令市場氣氛高漲，就連豪宅新盤亦受帶動，中半山及山頂以至淺水灣等先後有超級豪宅連錄成交，而且造價更頻頻創出新高，顯示豪宅市場仍具有一定潛力，加上內地及本港豪客持續搜羅優質盤，部分特色戶造價將有機會再創新高。



踏入2026年，本港樓市持續升溫，本月大額豪宅已暫錄約13宗成交，全部都是過億成交的豪宅，其中西半山超級豪宅日前更連環標售成功售出。該盤日前連錄2宗破億成交，其中1宗為全層連同兩個車位以逾4.2億售出，呎價約7.58萬，該全層特色戶面積5577方呎，設有4間套房及家庭間，成交價及呎價均創項目新高。



另外，跑馬地豪宅新盤日前亦錄得面積最大的獨立屋成交，該洋房面積達9186方呎，成交價約4.47億，呎價約4.86萬，暫成今年至今最大額住宅成交。



另一方面，淺水灣豪宅亦錄得大手客斥資8.6億入市，成交呎價由9.1萬至10.3萬不等，反映豪宅市場仍有價有市。



事實上，股票市場連番造好，並且帶動財富效應，吸引鍾情「磚頭」的豪宅客入市，相信大額成交浪潮持續，並會呈現價量齊升趨勢。



本月至今市場已錄得13宗大額豪宅成交，全部都是「億億聲」，成交價介乎逾1.07億至4.47億，料豪宅板塊將會是今年樓市上升主要動力，預期對整個樓市起帶頭作用。



張日強