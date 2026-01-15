Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃德几 - 攜程被查同程受惠｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
黃德几
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　攜程集團（9961）作為內地在線旅遊服務行業龍頭，但因涉嫌濫用市場支配地位，被市場監管總局立案調查，同時爆出員工離職短信烏龍事件，引發市場關注。

　　然而，從基本面分析，這些事件對公司核心業務影響有限。攜程主營酒店預訂、機票銷售和旅遊套餐，受益於中國經濟復甦和消費升級。2025年全年業績顯示，攜程營收增長超過20%，受惠國際旅遊恢復和內地短途遊熱潮。調查雖可能帶來罰款（預計不超營收10%），但類似阿里案後，公司往往加強合規，提升效率，不會動搖其技術平台和用戶數據優勢。

　　旅遊服務預訂平台行業前景樂觀，即將到來的「特長」春節假期，將會是內地民眾出遊旅行高峰，將帶來定單激增。

　　除了攜程，同程旅行（780）基本面亦穩健，專注大眾旅遊及非一線城市市場，去年第3季度收入55.091億元人民幣，按年增長10.4%；經調整淨利潤10.602億元，增長16.5%，利潤率持續提升，反映成本控制及營運效率改善。

　　同程聚焦中端市場和鐵路票務，而且目前無調查消息，顯示其合規性較強，短線看同程可能跑贏攜程。

　　總體而言，行業前景以及即將到來的「特長」春節假期，相關股份股價調整，可是知為中長線入市良機。攜程若無嚴重罰則，股價亦有望反彈。

Usmart盈立證券研究部執行董事
黃德几
 

最Hit
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
11小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
12小時前
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
9小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
13小時前
美國據報將暫停對75個國家所有簽證 包括俄羅斯及伊朗
即時國際
7小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
18小時前
鄭伊健帶蒙嘉慧罕返港現身平民麵店 老公超細心動作甜到漏 一相處細節證襯到絕
鄭伊健帶蒙嘉慧罕返港現身平民麵店 老公超細心動作甜到漏 一相處細節證襯到絕
影視圈
15小時前
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
即時國際
22小時前
炎明熹激罕性感告別鄰家少女風 西裝褸內僅穿低胸「內衣」展白滑身材 顏值再升級超嫵媚
炎明熹激罕性感告別鄰家少女風 西裝褸內僅穿低胸「內衣」展白滑身材 顏值再升級超嫵媚
影視圈
12小時前
大家樂$99歎「砂鍋雲吞雞」二人晚餐！加碼送叉燒兼自選小菜 加$10歎原條蒸魚
大家樂$99歎「砂鍋雲吞雞」二人晚餐！加碼送叉燒兼自選小菜 加$10歎原條蒸魚
飲食
11小時前
更多文章
黃德几 - （2208）金風候調整後吸納 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　金風科技（2208）最新業績表現穩健，去年首3季營業收入481.47億元人民幣，純利25.84億元人民幣。風電行業整體復甦，隨着綠色能源轉型加速，公司主業有望保持穩健增長。另外，內地商業航天企業藍箭航天向科創板遞交招股書，金風科技旗下江瀚資產持有藍箭航天約4.14%股權，若藍箭航天順利上市，將帶來投資收益，進一步提升公司價值。 　　技術上，金風股價去年11月至今形成長期上升通道，上周五曾
2026-01-12 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水