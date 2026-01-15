黃德几 - 攜程被查同程受惠｜開工前落盤/頭條名家本周心水

攜程集團（9961）作為內地在線旅遊服務行業龍頭，但因涉嫌濫用市場支配地位，被市場監管總局立案調查，同時爆出員工離職短信烏龍事件，引發市場關注。



然而，從基本面分析，這些事件對公司核心業務影響有限。攜程主營酒店預訂、機票銷售和旅遊套餐，受益於中國經濟復甦和消費升級。2025年全年業績顯示，攜程營收增長超過20%，受惠國際旅遊恢復和內地短途遊熱潮。調查雖可能帶來罰款（預計不超營收10%），但類似阿里案後，公司往往加強合規，提升效率，不會動搖其技術平台和用戶數據優勢。



旅遊服務預訂平台行業前景樂觀，即將到來的「特長」春節假期，將會是內地民眾出遊旅行高峰，將帶來定單激增。



除了攜程，同程旅行（780）基本面亦穩健，專注大眾旅遊及非一線城市市場，去年第3季度收入55.091億元人民幣，按年增長10.4%；經調整淨利潤10.602億元，增長16.5%，利潤率持續提升，反映成本控制及營運效率改善。



同程聚焦中端市場和鐵路票務，而且目前無調查消息，顯示其合規性較強，短線看同程可能跑贏攜程。



總體而言，行業前景以及即將到來的「特長」春節假期，相關股份股價調整，可是知為中長線入市良機。攜程若無嚴重罰則，股價亦有望反彈。



Usmart盈立證券研究部執行董事

黃德几

