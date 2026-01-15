大行晨報 - 現貨金價再創新高｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4小時前
　　伊朗國內局勢動盪，加劇地緣政治緊張，美國總統特朗普政府據報不排除對伊朗局勢進行干預，刺激市場避險需求。除此之外，美國司法部對聯儲局主席鮑威爾發出傳票，威脅將要對聯儲局正在進行的翻修工程一事提起刑事訴訟，事件引發市場對聯儲局獨立性的擔憂，投資者加大對避險資產的買入，國際金價受環球避險情緒升溫再創歷史新高。現貨金價與現貨銀價雙雙破頂，現貨金一度於周三盤中高見每盎司4636美元，現貨銀高見每盎司91.54美元。

　　國際金價於2025年交出一份靚麗的成績單，全年升幅超64%。而近期受國際地緣政治局勢及聯儲局獨立性被挑戰所影響，美元走勢震盪，而黃金一直被視為美元的替代品，這為金價走高開了綠燈。此外，市場亦預計環球央行2026年對黃金和白銀的需求料將繼續增長。多間大行均表示，2026年金價仍然於高位徘徊，地緣局勢緊張持續利好避險資產。投資銀行摩根士丹利預測，第四季金價將達到4800美元，滙豐預計2026年上半年金價有望達至每盎司5000美元，看法與摩根大通相同。

仍睇好中線走勢

　　今年初開始，環球局勢以致各國傾向繼續持有黃金應對波動市場，執筆之時，現貨金價14天相對強弱指數（RSI）逐漸逼近超買區域，正於70水平徘徊，顯示黃金買盤保持理性。因此現階段建議投資者可以繼續持有黃金，中線我們仍然睇好黃金走勢，支持位在每盎司4290美元，若沒有跌破這個位置，黃金可以繼續持有至我們的目標價每盎司4950美元。

