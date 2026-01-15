Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 澳元高位震盪 醞釀回調壓力｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美國12月消費者物價指數符合預期，按月上漲0.3%，按年上漲2.7%；核心CPI則按月上漲0.2%，按年上漲2.6%。數據進一步強化美國通脹呈下降趨勢觀點，被視為可能為聯儲局提供更多減息空間。市場普遍預期聯儲局將在1月底的政策會議上維持利率不變，聯邦基金利率期貨顯示首次降息可能推遲至6月。此外，交易員仍在關注圍繞聯儲局主席鮑威爾遭司法調查所引發的央行獨立性擔憂，全球央行官員昨日已發表聯合聲明對其表示支持。

　　美元兌日圓昨日升至159水平上方，創下自2024年7月以來的最高水平。市場擔憂日本首相高市早苗可能提前舉行大選，若其利用當前高支持率鞏固權力，或進一步推動寬鬆的財政與貨幣政策，對日圓構成顯著壓力。《讀賣新聞》報道稱，首相高市早苗正考慮於2月8日提前舉行眾議院選舉，相關政治不確定性對日圓構成一定壓力。不過，日圓快速走弱已引發市場對日本當局可能干預匯市的警惕，日本財務大臣片山皋月與美國財長貝森特均對近期日圓的「單邊貶值」表示擔憂。

　　美元兌日圓在去年11月及12月均在158遇阻，剛在本周初稍呈破位，而在過去兩個多月的走勢已呈現一組雙底形態，故可預料若美元兌日圓，或可望將迎來又一波上升走勢。當前將矚目於160關口，延伸可看至160.60以至162水平。較近支持料為158及157.50，下一級關注157及25天線156.60水平。

　　澳元兌美元自上周未能攻破0.68關口後，則維持於0.66水平之上反覆爭持。由於圖表見RSI及隨機指數開始回落，加上5天線亦已下破10天線，形成利淡交叉，或見澳元有進一步調整壓力。當前支持位先會留意0.6650，若然下破此區則會脫離近期的爭持底部，延伸目標料會看至50天線0.6610。黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度在0.6635及0.6595，擴展至61.8%為0.6555。關鍵參考去年11月低位0.6421。至於上方阻力估計在上周三高位0.6768及0.68關口，下一級預估在0.6950及0.70關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報

最Hit
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
11小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
12小時前
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
9小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
13小時前
美國據報將暫停對75個國家所有簽證 包括俄羅斯及伊朗
即時國際
7小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
18小時前
鄭伊健帶蒙嘉慧罕返港現身平民麵店 老公超細心動作甜到漏 一相處細節證襯到絕
鄭伊健帶蒙嘉慧罕返港現身平民麵店 老公超細心動作甜到漏 一相處細節證襯到絕
影視圈
15小時前
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
即時國際
22小時前
炎明熹激罕性感告別鄰家少女風 西裝褸內僅穿低胸「內衣」展白滑身材 顏值再升級超嫵媚
炎明熹激罕性感告別鄰家少女風 西裝褸內僅穿低胸「內衣」展白滑身材 顏值再升級超嫵媚
影視圈
12小時前
大家樂$99歎「砂鍋雲吞雞」二人晚餐！加碼送叉燒兼自選小菜 加$10歎原條蒸魚
大家樂$99歎「砂鍋雲吞雞」二人晚餐！加碼送叉燒兼自選小菜 加$10歎原條蒸魚
飲食
11小時前
更多文章
大行晨報 - 現貨金價再創新高｜大行晨報
　　伊朗國內局勢動盪，加劇地緣政治緊張，美國總統特朗普政府據報不排除對伊朗局勢進行干預，刺激市場避險需求。除此之外，美國司法部對聯儲局主席鮑威爾發出傳票，威脅將要對聯儲局正在進行的翻修工程一事提起刑事訴訟，事件引發市場對聯儲局獨立性的擔憂，投資者加大對避險資產的買入，國際金價受環球避險情緒升溫再創歷史新高。現貨金價與現貨銀價雙雙破頂，現貨金一度於周三盤中高見每盎司4636美元，現貨銀高見每盎司91
4小時前
大行晨報