大行晨報 - 澳元高位震盪 醞釀回調壓力｜大行晨報

美國12月消費者物價指數符合預期，按月上漲0.3%，按年上漲2.7%；核心CPI則按月上漲0.2%，按年上漲2.6%。數據進一步強化美國通脹呈下降趨勢觀點，被視為可能為聯儲局提供更多減息空間。市場普遍預期聯儲局將在1月底的政策會議上維持利率不變，聯邦基金利率期貨顯示首次降息可能推遲至6月。此外，交易員仍在關注圍繞聯儲局主席鮑威爾遭司法調查所引發的央行獨立性擔憂，全球央行官員昨日已發表聯合聲明對其表示支持。



美元兌日圓昨日升至159水平上方，創下自2024年7月以來的最高水平。市場擔憂日本首相高市早苗可能提前舉行大選，若其利用當前高支持率鞏固權力，或進一步推動寬鬆的財政與貨幣政策，對日圓構成顯著壓力。《讀賣新聞》報道稱，首相高市早苗正考慮於2月8日提前舉行眾議院選舉，相關政治不確定性對日圓構成一定壓力。不過，日圓快速走弱已引發市場對日本當局可能干預匯市的警惕，日本財務大臣片山皋月與美國財長貝森特均對近期日圓的「單邊貶值」表示擔憂。



美元兌日圓在去年11月及12月均在158遇阻，剛在本周初稍呈破位，而在過去兩個多月的走勢已呈現一組雙底形態，故可預料若美元兌日圓，或可望將迎來又一波上升走勢。當前將矚目於160關口，延伸可看至160.60以至162水平。較近支持料為158及157.50，下一級關注157及25天線156.60水平。



澳元兌美元自上周未能攻破0.68關口後，則維持於0.66水平之上反覆爭持。由於圖表見RSI及隨機指數開始回落，加上5天線亦已下破10天線，形成利淡交叉，或見澳元有進一步調整壓力。當前支持位先會留意0.6650，若然下破此區則會脫離近期的爭持底部，延伸目標料會看至50天線0.6610。黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度在0.6635及0.6595，擴展至61.8%為0.6555。關鍵參考去年11月低位0.6421。至於上方阻力估計在上周三高位0.6768及0.68關口，下一級預估在0.6950及0.70關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報