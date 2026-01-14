朱紅 - 阿里3連升 追「22622」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
4小時前
　　天貓報告指出，去年超過15萬個優質新商家在天貓創牌，規模創歷史新高，開店當年成交即破億品牌數量按年增長逾40%。阿里巴巴（9988）股價連升3日，曾高見164元並創兩個月新高。如看好阿里可留意認購證「22622」，行使價187.09元，實際槓桿6倍，今年5月到期；如看淡阿里可留意認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。

　　摩根大通醫療健康年會在三藩市開幕，據報500多間上市公司參與，其中包括24間國產醫藥企業，三生製藥（1530）、榮昌生物等17間企業將參與亞太專場。三生製藥股價造好，曾升至29.3元創個多月新高。如看好三生可留意認購證「24004」，行使價38.9元，實際槓桿2倍，今年12月到期；或可留意三生認購證「24264」，行使價32.02元，實際槓桿3倍，今年6月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

