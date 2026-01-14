輪商精選 - 日股破頂 留意日經「10103」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4小時前
　　日經平均指數周二曾一度升逾1800點，創歷史新高，或反映投資者對日本企業盈利能力及經濟復甦前景的積極看法。然而，每百日圓兌港元周二則跌穿4.92水平，跌至近18個月低位，顯示資金流向與匯率走勢出現明顯分歧。

　　彭博報道引述消息指日本或將提前舉行選舉，若政策持續支持經濟活動，或有助企業投資及股市表現；但同時也可能令日本央行對通脹及貨幣政策前景保持觀望。彭博報道指日圓或受多重因素如日本與其他主要經濟體的利差擴大、資金流向海外及對未來政策不確定性影響。近期日本央行前委員亦提到，若日圓持續偏弱，未來數月內加息的可能性或會上升。市場未來將密切關注日本央行會議、財政預算動向及通脹數據，這些因素均可能影響日圓及日本股市表現。

　　如投資者繼續看好日經指數可注意日經認購證「10103」，行使價60000點，實際槓桿10.7倍，今年6月到期；如認為跌勢尚未結束可留意日經認沽證「11001」，行使價49750點，實際槓桿7.6倍，今年6月到期。

　　如看好日圓兌港元走勢可注意日港認購證「10094」，行使價5.2，實際槓桿約14.8倍，今年6月到期。如認為日圓兌港元將進一步走弱可留意日港認沽證「10063」，行使價4.8，實際槓桿約13.5倍，今年6月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。

