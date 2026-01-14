張日強 - 大行上調今年樓價彈升有啟示 | 樓聲隨筆

樓市氣氛大為改善，受惠政府推出的房策措施及銀行連環減息效應，去年新盤及二手樓表現理想，整體樓宇買賣錄逾8萬宗創4年新高，有外資大行重新調整今年樓價預測，由原先的升幅3%調升至8%，並且進入上升周期，相信是受到港府搶人才及內地專才不斷湧港直接推高租金，以及未來住宅供應量有所減少而作出的新形勢估算。此外，銀行去年作出連環減息亦是主要帶動樓價上升的推手。



外資大行亦對本港樓市投下信心一票，該行大幅修正預測，主要基於實際市況持續優於預期。該行原先於去年10月僅預測2026年樓價升3%，惟去年全年實際升幅達4.7%，當中去年11月及12月分別上升1.2%及0.8%，加上今年至今樓價再累升約1%，證明舊有預測過於保守，因而將今年全年目標大幅修訂至升8%。此外，該行亦從供應量分析，新增土地供應創14年新低，遠低於銷售量；未來12個月市場可供應單位將減少約1萬伙；預期於2026年起將轉為「淨吸納」的狀態。另外，受惠搶人才及內地生不斷湧港帶動，尤其非本地學生簽證每年增加約1萬人，至2026年累計將達9萬人，連同各項人才計劃，預計共帶來逾16萬人才流入，將帶動租賃及置業需求。



事實上，去年銀行連環減息更是帶動樓價升幅的推手，受惠上述多項利好因素刺激，普遍業界對今年樓價的升幅由原先的5%，轉為5%至10%的升幅。



張日強