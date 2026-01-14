Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 藥明康德目標價130元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

鄧聲興
4小時前
產經 專欄
　　藥明康德（2359）股價表現強勁，跑贏港股整體市場及生命科學工具和服務行業平均漲幅，成為港股創新藥產業鏈的核心驅動標的。公司發布2025年度業績預告，預計歸屬於上市公司股東的淨利潤為191.51億元，按年增長約103%，其中包含出售聯營公司部分股權以及剝離部分業務所獲得的投資收益；基本每股收益預計約6.7元人民幣/股，按年增長約104.27%。業績預增超預期主要源於公司獨特的「一體化、端到端」CRDMO業務模式，緊抓客戶對賦能需求的確定性，並通過拓展新能力、建設新產能，持續優化工藝和經營效率，推動業務穩健增長。同期，公司出席第44屆摩根大通醫療健康年會並發表主場演講，提升全球影響力，反映國際社會對中國研發服務能力的認可，可能短期提振投資者情緒。CXO板塊近期受益於創新藥行情帶動，定單復甦態勢明顯，海外藥企研發投入穩健提供支撐；長期來看，行業趨勢如全球創新藥投資回暖、AI與出海驅動、集中度提升，將為藥明康德帶來盈利與估值雙修復。

　　公司持續推進全球產能布局，並以Chemistry42 AI藥物設計平台賦能客戶，強化「CRDMO+AI工具」雙輪驅動模式，未來預計持續經營業務收入維持雙位數增長，鞏固其作為全球創新藥研發確定性增長引擎的地位。目標價130元，止蝕價105元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興
 

