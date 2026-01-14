Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 地緣政局不穩 美元反覆偏軟｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　由於市場正憂慮對美國聯儲局（FED）獨立性受到威脅，美元周一回軟。至於歐羅在經歷過去兩周多的連綿跌勢，暫可算是在1.16關口上方勉強企穩，周一自此關口出現反彈，一度走近至1.17關口。周一美元在司法部威脅起訴聯儲局主席鮑威爾因其在國會關於美聯儲翻新項目成本超支的言論後，面臨新的壓力。鮑威爾將此舉描述為獲取利率決策槓桿的藉口，而美國總統特朗普對此公開施壓，這一事件重新點燃了人們對美聯儲獨立性的擔憂，打壓了對美元的信心。此外，市場還在關注美國最高法院，可能會在周三就特朗普的關稅政策合法性作出裁決。

　　在美聯儲的政策路徑方面，儘管預計美聯儲在1月27至28日的會議上維持利率不變，但市場仍預期今年晚些時候將再降息兩次。據CME FedWatch Tool觀察，美聯儲1月降息25個基點的概率為5%，維持利率不變的概率為95%。到3月累計降息25個基點的概率為26%，維持利率不變的概率為72.8%，累計降息50個基點的概率為1.2%。當前市場將關注本周二公布的美國CPI數據，周三則有PPI及零售銷售數據。上周五公布的美國12月就業數據雖低於預期，但不足以改變美聯儲僅降息兩次的預期。

　　至於歐羅兌美元走勢，從技術圖表所見，匯價過去兩周累計跌近200點子，隨着周一的回穩，RSI及隨機指數已開始自超賣區域反彈，估計匯價短期可守穩1.16水準，並可暫為步入喘穩階段。至於向上會以25天平均線1.1730為依據，若後市匯價可重返此區之上，則可望歐羅有重新回穩的傾向，其後阻力回看1.1770及去年12月24日高位1.1809，其後則會矚目於9月17日高位1.1918以至1.20關口。支持位方面，除了1.16，附近位置的200天平均線在1.1580，若此區域未能守住，預料歐羅又將開展新一波下跌，延伸目標指向1.15關口以至1.14。

　　紐元兌美元走勢，從技術圖表所見，由去年10月至今，紐元走勢形成一頭肩底形態，頸線位置在0.5860附近，若可明確衝破，將會視為一個重要的走強訊號。支持位估計為50天平均線0.5730及0.5700，下一級關鍵指向0.5610及0.5570水準。而自今年5月以來，0.58及200天平均線是紐元的重要分界線，故向上將會繼續留意0.58以及目前200天平均線位置0.5860，其後關鍵預估為0.59及0.60關口，再而看至0.6050水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
11小時前
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
影視圈
11小時前
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
突發
11小時前
David Webb逝世 享年60歲 生前揭發「謎網股」最經典
00:50
David Webb逝世 享年60歲 生前揭發「謎網股」最經典
商業創科
6小時前
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
影視圈
8小時前
麥明詩哥哥加盟頂級私家醫院 超強履歷大公開 坐維港海景Office身價急升
麥明詩哥哥加盟頂級私家醫院 超強履歷大公開 坐維港海景Office身價急升
影視圈
12小時前
楊明綸通知受薪董事小組，他因個人原因未能履行1月14日星期三跑馬地賽事的策騎聘約。因此，小組已批准三駒易配。
楊明綸三駒易配
馬圈快訊
15小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
法新社
伊朗示威｜特朗普取消會晤伊官員 籲示威者續抗爭：救援正趕來
即時國際
7小時前
更多文章
大行晨報 - 歐羅50天線為關鍵｜大行晨報
　　美國去年12月新增非農就業人數不及預期，不過失業率下降。美國勞工部數據顯示，12月美國非農就業職位增加5萬個，遜於市場預期的增加6萬個，期內失業率報4.4%，略好過市場預期的4.5%。另外，密歇根大學1月消費者信心初值升至四個月最高。 　　數據公布後，彭博利率期貨顯示，交易員預計聯儲局今個月減息的概率幾乎為零；投資銀行花旗和巴克萊亦預計聯儲局本月將按兵不動。美匯指數因此受惠，上周五盤中重
4小時前
大行晨報
大行晨報 - 加元短線謹慎買入｜大行晨報
　　美國第3季生產率增速創2年最高，單位勞動力成本自2019年以來首次連續2季下滑。另外，美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）數據顯示，去年11月美國職位空缺數量從10月的767萬個，跌至714.6萬個，低於市場預期，反映美國勞動力市場表現呆滯。 　　美國突襲委內瑞拉後，美國總統特朗普稱委內瑞拉將向美國移交3000萬至5000萬桶原油，並將按市價出售，美國能源部長稱，美方計劃無限
2026-01-13 02:00 HKT
大行晨報