大行晨報 - 地緣政局不穩 美元反覆偏軟｜大行晨報

由於市場正憂慮對美國聯儲局（FED）獨立性受到威脅，美元周一回軟。至於歐羅在經歷過去兩周多的連綿跌勢，暫可算是在1.16關口上方勉強企穩，周一自此關口出現反彈，一度走近至1.17關口。周一美元在司法部威脅起訴聯儲局主席鮑威爾因其在國會關於美聯儲翻新項目成本超支的言論後，面臨新的壓力。鮑威爾將此舉描述為獲取利率決策槓桿的藉口，而美國總統特朗普對此公開施壓，這一事件重新點燃了人們對美聯儲獨立性的擔憂，打壓了對美元的信心。此外，市場還在關注美國最高法院，可能會在周三就特朗普的關稅政策合法性作出裁決。



在美聯儲的政策路徑方面，儘管預計美聯儲在1月27至28日的會議上維持利率不變，但市場仍預期今年晚些時候將再降息兩次。據CME FedWatch Tool觀察，美聯儲1月降息25個基點的概率為5%，維持利率不變的概率為95%。到3月累計降息25個基點的概率為26%，維持利率不變的概率為72.8%，累計降息50個基點的概率為1.2%。當前市場將關注本周二公布的美國CPI數據，周三則有PPI及零售銷售數據。上周五公布的美國12月就業數據雖低於預期，但不足以改變美聯儲僅降息兩次的預期。



至於歐羅兌美元走勢，從技術圖表所見，匯價過去兩周累計跌近200點子，隨着周一的回穩，RSI及隨機指數已開始自超賣區域反彈，估計匯價短期可守穩1.16水準，並可暫為步入喘穩階段。至於向上會以25天平均線1.1730為依據，若後市匯價可重返此區之上，則可望歐羅有重新回穩的傾向，其後阻力回看1.1770及去年12月24日高位1.1809，其後則會矚目於9月17日高位1.1918以至1.20關口。支持位方面，除了1.16，附近位置的200天平均線在1.1580，若此區域未能守住，預料歐羅又將開展新一波下跌，延伸目標指向1.15關口以至1.14。



紐元兌美元走勢，從技術圖表所見，由去年10月至今，紐元走勢形成一頭肩底形態，頸線位置在0.5860附近，若可明確衝破，將會視為一個重要的走強訊號。支持位估計為50天平均線0.5730及0.5700，下一級關鍵指向0.5610及0.5570水準。而自今年5月以來，0.58及200天平均線是紐元的重要分界線，故向上將會繼續留意0.58以及目前200天平均線位置0.5860，其後關鍵預估為0.59及0.60關口，再而看至0.6050水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報