大行晨報 - 歐羅50天線為關鍵｜大行晨報

美國去年12月新增非農就業人數不及預期，不過失業率下降。美國勞工部數據顯示，12月美國非農就業職位增加5萬個，遜於市場預期的增加6萬個，期內失業率報4.4%，略好過市場預期的4.5%。另外，密歇根大學1月消費者信心初值升至四個月最高。



數據公布後，彭博利率期貨顯示，交易員預計聯儲局今個月減息的概率幾乎為零；投資銀行花旗和巴克萊亦預計聯儲局本月將按兵不動。美匯指數因此受惠，上周五盤中重返99水平之上，並一度升至99.264，創下逾一個月來高位。不過，進入本周以來，受聯儲局主席鮑威爾被美國司法部提起刑事調查所影響，市場擔憂聯儲局獨立性可能被削弱，執筆之時美匯指數暫時回落至98.9水平。



另一邊廂，受美匯指數反彈所影響，佔美匯指數成分最多的歐羅兌美元則迎來回調。歐羅於去年12月14日高見1.1808，創下去年9月以來的新高。進入2026年以來，歐羅迎來一輪跌浪並於上周五低見1.1618，執筆之時正於50天線上方約1.166水平爭持。歐洲央行曾於去年12月議息會議時符合市場預期，宣布維持三大利率不變，歐央行表示，將會逐次會議決定利率，不再預先承諾特定的利率路徑。央行最新的預測顯示，2025年歐羅區總體平均通脹水平為2.1%，2026年通脹預期上調至1.9%，主要是預計服務業通脹下降速度將放緩。筆者認為，歐羅短線料區間整固，技術面來看，能否重拾升勢則看歐羅短線是否能企穩關鍵支撐位50天線，若難以企穩50天線，不排除有機會再度下試1.15水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報