朱紅 - 美團急彈 留意「20815」 | 窩輪熱炒特區

國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室啟動外賣平台服務行業市場競爭狀況調查、評估，美團（3690）表示全力做好配合工作，並與行業共同落實市場主體責任，促進外賣平台服務行業創新和健康發展。美團股價顯著反彈，曾一度升逾8%高見106.4元。如看好美團，可留意美團認購證「20815」，行使價123.79元，實際槓桿6倍，今年6月到期。如看淡美團，可留意美團認沽證「19959」，行使價86.88元，實際槓桿4倍，今年9月到期。



券商研究報告預期阿里巴巴（9988）第三財季業績將面臨短期盈利壓力，但認為由AI驅動雲業務加速增長將支持未來估值重評，對其未來6至12個月交易持建設性看法。阿里股價連日反彈，曾升逾5%曾高見154.6元。如看好阿里可留意認購證「23760」，行使價159.98元，實際槓桿5倍，今年6月到期。如看淡阿里可留意認沽證「20584」，行使價129.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。



券商報告指，對2026年基礎材料板塊偏好順序為銅及金，然後依次為鋁、鋰、煤、鋼鐵，而紫金礦業（2899）仍是該行今年首選標的。紫金股價昨日一度高見39.68元，再創新高，其後在39元水平整固。如看好紫金可留意認購證「21590」，行使價48.6元，實際槓桿7倍，今年4月到期；或可留意認購證「15329」，行使價41.88元，實際槓桿6倍，今年4月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅