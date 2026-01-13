聞風至 - 科技股現強勢 美團水位足 | 鮮股落鑊

港股續現上升勢頭，美團（3690）走勢遠落後於其他科指龍頭股表現，值博率高企。2025年恒指累升近28%，科指亦升近24%，創2017年以來最佳年度表現，美團卻自52周高位189.6元急挫，現價仍累跌近85元，博反彈空間巨大。



美團CEO王興早前表示，半年來的市場結果證明，外賣價格戰沒有為行業創造價值，不可持續，並重申美團堅決反對低質低價的內卷式競爭，將專注於騎手權益保障及中小商戶幫扶，促進行業長期健康發展。核心本地商業CEO王莆中早在2025年中便指出，美團不想捲入價格戰，是被動應對。



進入2026年1月，國家市場監督管理總局正調查外賣平台競爭狀況，相信可視外賣平台價格戰將暫時降溫。



據報，為加強整頓外賣平台市場內卷亂象，國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室宣布，對外賣平台服務行業市場競爭狀況，展開調查評估。官員解釋，外賣平台服務行業是國家平台經濟的重要組成部分，惟近期業界「拚補貼、拚價格、控流量」等問題突出，擠壓實體經濟，加劇行業「內卷式」競爭，社會各方面有強烈意見，因此當局有必要採取行動，推動外賣平台依法合規經營、公平有序競爭，形成良性競爭的市場秩序。



接下來則要觀望美團的盈利能力可否回升，但理論上回復到較合理水平是可以預期的。



港股2026年開局走勢良好，受惠人民幣升值、AI及硬科技熱潮、壁仞科技等新股爆發效應及全球資金重新配置中國資產等利好因素，今年科指表現有望跑贏恒指。預料美團負面消息逐漸消化，外賣價格戰在國家市場監督管理總局調查及「反內卷」政策推動下有望降溫，以及2026年核心業務盈利回正、海外KeeTa擴張及即時零售貢獻新增長，美團強勢反彈可期。



聞風至