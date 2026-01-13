Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 科技股現強勢 美團水位足 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

港股續現上升勢頭，美團（3690）走勢遠落後於其他科指龍頭股表現，值博率高企。2025年恒指累升近28%，科指亦升近24%，創2017年以來最佳年度表現，美團卻自52周高位189.6元急挫，現價仍累跌近85元，博反彈空間巨大。

　　美團CEO王興早前表示，半年來的市場結果證明，外賣價格戰沒有為行業創造價值，不可持續，並重申美團堅決反對低質低價的內卷式競爭，將專注於騎手權益保障及中小商戶幫扶，促進行業長期健康發展。核心本地商業CEO王莆中早在2025年中便指出，美團不想捲入價格戰，是被動應對。

　　進入2026年1月，國家市場監督管理總局正調查外賣平台競爭狀況，相信可視外賣平台價格戰將暫時降溫。

　　據報，為加強整頓外賣平台市場內卷亂象，國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室宣布，對外賣平台服務行業市場競爭狀況，展開調查評估。官員解釋，外賣平台服務行業是國家平台經濟的重要組成部分，惟近期業界「拚補貼、拚價格、控流量」等問題突出，擠壓實體經濟，加劇行業「內卷式」競爭，社會各方面有強烈意見，因此當局有必要採取行動，推動外賣平台依法合規經營、公平有序競爭，形成良性競爭的市場秩序。

　　接下來則要觀望美團的盈利能力可否回升，但理論上回復到較合理水平是可以預期的。

　　港股2026年開局走勢良好，受惠人民幣升值、AI及硬科技熱潮、壁仞科技等新股爆發效應及全球資金重新配置中國資產等利好因素，今年科指表現有望跑贏恒指。預料美團負面消息逐漸消化，外賣價格戰在國家市場監督管理總局調查及「反內卷」政策推動下有望降溫，以及2026年核心業務盈利回正、海外KeeTa擴張及即時零售貢獻新增長，美團強勢反彈可期。

聞風至

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
15小時前
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
00:42
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
突發
8小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
11小時前
大寒天氣︱強烈東北季候風下周殺到！1.21市區一夜跌至13°C 一區更低見7°C
社會
15小時前
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
即時國際
11小時前
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
影視圈
10小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
14小時前
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
影視圈
13小時前
更多文章
聞風至 - AI未玩完美圖值博 | 鮮股落鑊
筆者繼續思考今年應該要重點觀察的股份名單，AI板塊當然是今年的重中之重，但這板塊的分類甚廣，要如何精選有潛力跑出的股份實不容易，而說到「AI應用」的話，美圖公司（1357）應是不可遺漏的一員。 　　本欄去年初已指出美圖的強勁潛力，去年4月29日的文章已提到，美圖是AI熱潮中盈利能見度最好的一員。因公司的盈利增長勢頭已經出現，2022年扭虧賺9414萬元（人民幣，下同）、2023年大賺3.78
2026-01-12 02:00 HKT
鮮股落鑊