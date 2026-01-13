Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 大盤連環加推力吸各路客源 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

樓市氣氛急速好轉，上周西沙大盤推售隨即報捷，數小時內便沽出213伙的佳績，由於大手客有優先權率先揀樓，以致逾百伙已被認購，餘下只有數十伙供散客選購，在僧多粥少情況下，大批向隅客根本未有機會進場，發展商亦迅速加推應市，惟仍是採取限量加推策略；由於每次加推都有不同程度的加價幅度，加上市場仍有大批用家及投資者追捧，預期可測試出市場的承接力。

　　整體樓市漸見好轉，發展商推盤步伐亦見加快，上周開售的西沙大盤率先報捷，由於開價吸引，加上市場已餓盤一段時間，隨即引領了大批用家及投資者出動。此外，市場大手西餅客再度重臨，他們的出現肯定可為樓盤作出推波助瀾的效應，尤其大手西餅客最多可購8伙並有優先權揀樓，所以於短時間內大手客已購入逾百伙，只有少數單位可讓其他用家或投資者選購，明顯是未能滿足市場需求，發展商其後再限量加推逾200伙，惟市場仍有大批向隅客，料發展商會沿用去年5月的推售策略，並採取限量形式分階段推出，以便可測試出市場的承接力，在定價上更加準確。

　　事實上，西沙大盤上周推售便開出紅盤，並引領大批用家及投資者進場承接，料發展商繼續採取去年開售時的推盤手法，不斷測試市場承接力，相信每次推售都可獲市場全數吸納，並有機會掀動其他發展商的推盤動力，預期農曆新年前仍有新盤推出應市。

張日強

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
15小時前
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
00:42
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
突發
8小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
11小時前
大寒天氣︱強烈東北季候風下周殺到！1.21市區一夜跌至13°C 一區更低見7°C
社會
15小時前
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
即時國際
11小時前
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
影視圈
10小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
14小時前
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
影視圈
13小時前
更多文章
張日強 - 大盤熱賣掀起新一輪推動力 | 樓聲隨筆
樓市氣氛漸趨好轉，發展商推盤步伐逐步加快，市場上暫時只有西沙大盤應市，由於開價吸引，連日來引領到用家及投資者大舉入票，當中大手投資客更相當積極，該盤於上周推售隨即開出紅盤，首批單位迅即售罄，同樣「複製」去年5月開售時的成績。受到有關新盤銷情理想所帶動，一眾發展商已密密步出為旗下新盤軟銷及推廣，並等待時機部署短期內出擊，預期西沙新盤報捷將可掀起新一輪推盤動力。 農曆新年前夕新盤乘勢攻 　　今
2026-01-12 02:00 HKT
樓聲隨筆