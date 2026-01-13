張日強 - 大盤連環加推力吸各路客源 | 樓聲隨筆

樓市氣氛急速好轉，上周西沙大盤推售隨即報捷，數小時內便沽出213伙的佳績，由於大手客有優先權率先揀樓，以致逾百伙已被認購，餘下只有數十伙供散客選購，在僧多粥少情況下，大批向隅客根本未有機會進場，發展商亦迅速加推應市，惟仍是採取限量加推策略；由於每次加推都有不同程度的加價幅度，加上市場仍有大批用家及投資者追捧，預期可測試出市場的承接力。



整體樓市漸見好轉，發展商推盤步伐亦見加快，上周開售的西沙大盤率先報捷，由於開價吸引，加上市場已餓盤一段時間，隨即引領了大批用家及投資者出動。此外，市場大手西餅客再度重臨，他們的出現肯定可為樓盤作出推波助瀾的效應，尤其大手西餅客最多可購8伙並有優先權揀樓，所以於短時間內大手客已購入逾百伙，只有少數單位可讓其他用家或投資者選購，明顯是未能滿足市場需求，發展商其後再限量加推逾200伙，惟市場仍有大批向隅客，料發展商會沿用去年5月的推售策略，並採取限量形式分階段推出，以便可測試出市場的承接力，在定價上更加準確。



事實上，西沙大盤上周推售便開出紅盤，並引領大批用家及投資者進場承接，料發展商繼續採取去年開售時的推盤手法，不斷測試市場承接力，相信每次推售都可獲市場全數吸納，並有機會掀動其他發展商的推盤動力，預期農曆新年前仍有新盤推出應市。



張日強