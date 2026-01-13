Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍禮賢 - 京東健康財務穩健｜開工前落盤/頭條名家本周心水

伍禮賢
2小時前
產經 專欄
　　京東健康（6618）第3季營收按年增長29%，高於前季的25%，預期公司的藥品銷售及營養保健品產品於第4季會分別保持強勁及穩步增長勢頭，有望進一步帶動公司下半業績造好。

　　2025年第4季受流感病例激增，使相關藥品需求大幅上升，並且在原廠藥和慢性病藥的銷售增速帶動下，或可再提升其市場佔有率。此外，公司管理層預期未來2至3年線上藥品銷售滲透率將從目前的低雙位數提升至20%至30%。在線上醫保報銷的試點城市範圍逐漸擴大，令電商在醫藥領域滲透率提升，以及產品供應鏈持續優化的情況下，料毛利率將得以改善。

　　公司現時財務穩健並低負債。截至中期，經營活動所得現金按年升1.8倍，資產負債率僅26.11%。不妨考慮在65元留意，目標價72元，若跌穿60元離場。

　　本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份​​。

光大證券國際證券策略師
伍禮賢
 

