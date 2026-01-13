大行晨報 - 司法部刑事調查鮑威爾 美元回挫｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2小時前
　　美元周一顯著回落，終斷了上周的四日連升，金價則飆升至歷史新高，因環球金融市場正處於動盪不安。一方面，地緣政治風險持續升溫；美國總統特朗普表示，伊朗方面要求展開談判，美方正在安排同伊朗代表的會談，但美國政府可能需要在會議召開前對伊朗採取行動。此前，周一最為衝擊市場的無疑是，美國司法部正對美聯儲主席鮑威爾展開調查，焦點圍繞美聯儲總部耗資約25億美元的歷史建築翻修項目，但鮑威爾明確指出，問題核心並不在於工程本身或預算細節，而是外界試圖通過法律手段干預央行基於經濟證據制訂利率政策的能力。市場亦對此解讀為對美聯儲貨幣貨幣政策獨立性的威脅，這或會撼動投資者對美國制度穩定性的核心信念。本周接下來的市場焦點將在周二公布的12月美國消費者物價指數（CPI）。

　　英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，匯價自去年11月以來處於上升通道內走高，至目前底部在1.3450，附近亦見25天平均線在1.3440水平，預計只要未有下破此兩區，英鎊仍可維持上行趨向；至於通道頂部處於1.3660，可作為短期上試目標。其後較大阻位將參考去年9月17日高位1.3726以至1.38水準，中線將關注1.40關口。下方較大支撐則會看至1.33以至1.32水準。

　　美元兌加元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數開始呈現回升，MACD指標亦正趨向上破訊號線，而匯價近日似乎亦在1.36區間獲見支撐，預計若後市可重返1.3730水準之上，將可更為鞏固其反彈行情。延伸阻力看至1.3920及1.40關口，下一級料為1.4140及1.42水準。至於支撐回看1.38及1.3640，關鍵看至1.3550水準附近，在去年6月至7月，匯價三度於此水準附近獲見支撐；較大支持料為1.35關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
