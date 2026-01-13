大行晨報 - 加元短線謹慎買入｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報
2小時前
產經 專欄
　　美國第3季生產率增速創2年最高，單位勞動力成本自2019年以來首次連續2季下滑。另外，美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）數據顯示，去年11月美國職位空缺數量從10月的767萬個，跌至714.6萬個，低於市場預期，反映美國勞動力市場表現呆滯。

　　美國突襲委內瑞拉後，美國總統特朗普稱委內瑞拉將向美國移交3000萬至5000萬桶原油，並將按市價出售，美國能源部長稱，美方計劃無限期控制委內瑞拉未來的石油銷售。據外媒報道，特朗普團隊正在策劃未來將主導委內瑞拉石油工業，並且認為美方行動有助降低油價，市場擔心環球市場原油供應上升，從而令油價持續受壓。油價前景續淡，消息亦不利加元走勢。

油價前景續淡不利走勢

　　受美國接管委內瑞拉原油事件影響，與油價息息相關的加元逐漸逼近1.4水平。加拿大央行去年12月議息會議時，宣布將利率維持在2.25厘不變，結果符合市場預期。央行議息聲明表示，現時利率大致處於合理水平，但不確定性仍然偏高，加拿大央行官員仍不確定利率路徑走向，下次利率政策會議將會減息還是加息將根據屆時數據決定。

　　加元近期走勢偏軟，美元兌加元曾於去年12月26日低見1.3643水平，但之後迎來一輪強勢反彈，於上周五盤中飆至1.392水平，一度升穿50天線，執筆之時暫時回升至1.387水平。儘管加拿大總理卡尼將於本周對中國進行國事訪問，預料雙方會探討雙邊貿易等議題。但我們認為受油價影響，短線買入加元資產仍需謹慎，美元兌加元短線不排除重返1.4水平之上。

光大證券國際產品開發及零售研究部
大行晨報 - 司法部刑事調查鮑威爾 美元回挫｜大行晨報
　　美元周一顯著回落，終斷了上周的四日連升，金價則飆升至歷史新高，因環球金融市場正處於動盪不安。一方面，地緣政治風險持續升溫；美國總統特朗普表示，伊朗方面要求展開談判，美方正在安排同伊朗代表的會談，但美國政府可能需要在會議召開前對伊朗採取行動。此前，周一最為衝擊市場的無疑是，美國司法部正對美聯儲主席鮑威爾展開調查，焦點圍繞美聯儲總部耗資約25億美元的歷史建築翻修項目，但鮑威爾明確指出，問題核心並不
2小時前
大行晨報