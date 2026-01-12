輪商精選 - 美匯回穩 吼美日「10058」購 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

7小時前
　　美匯指數上周四曾升至近一個月高位，市場關注周五公布的美國非農就業數據。近期美元走勢或受多項因素交織影響，包括聯儲局政策取態、經濟數據表現，以及全球資金流向等。與此同時，聯儲局官員對未來政策方向看法分歧。部分官員認為現時利率已接近中性水平，未來政策將取決於通脹及就業數據的最新表現；亦有官員認為當前政策具有限制性。整體而言，市場對聯儲局未來減息步伐及幅度仍存不同預期，後續經濟數據及官員言論將成為美元走勢的重要參考。

　　如看好美元後市及預計日圓將走弱可留意美日認購證「10058」，行使價165，實際槓桿約25.2倍，今年4月到期。如預計美元將下行及日圓升值，可留意美日認沽證「10085」，行使價145，實際槓桿約17.2倍，今年6月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。

