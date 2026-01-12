伍一山 - 恒指高位橫行格局未變 | 有錢圖

大市上周五回升，恒指高開123點至26272點後，最高曾見26299點，升150點，收市報26231點，升82點，全日成交額減至2451億元。



以周線圖分析，恒指上周低位25960，高位26858，一周累計下跌106點，陰陽燭為陀螺，好淡爭持。周線圖技術指標偏穩，MACD熊牛，熊差持續收窄；慢隨機指數維持買入訊號；9周RSI回落至55.61，仍守中軸之上。保歷加通道橫行，中線橫行格局未改變。



恒指去年9月開始於高位橫行整固，區間頂部為27381，底部為25086。11月中開始恒指於區間中軸之下運行，前周以大陽燭升破中軸（26263），上周雖回吐，但守住前周突破的10周線（26003）和20周線（26016），暫可視為短線調整。港股目前仍處於橫行市，恒指短期仍有望上試橫行區頂部約27500，若能以大陽燭升破，後市上望3萬點大關。反之若跌破橫行區底部25000，後市或需下試22600水平。



國企指數上周五回升9點報9048，一周以陰燭累跌120點，周線技術指標偏穩，MACD牛熊，熊差收窄；慢隨機指數維持買貨訊號，9周RSI重返中軸之下報48.64。國指反彈受制於20周線（9186），10周線（9102）得而復失，短期或需下試前低位8707。



阿里健康升破下降通道



阿里健康（241）升4.72%收報5.77元，公司日前宣布與北京梅爾森醫藥達成戰略合作，雙方將在兒童專科創新藥領域展開深度合作，推動全球首款獲批用於治療增殖期淺表性嬰兒血管瘤的外用創新藥貝美淨。走勢上，股價去年9月急升至7.5元大超買，陰陽燭以「穿頭破腳」見頂，數月來形成下降通道，上周五以大陽燭升破通道頂，MACD熊牛，牛差擴大利好，現價買入，目標價7元，跌破5.5元止蝕。



伍一山