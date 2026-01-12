Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 大盤熱賣掀起新一輪推動力

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
7小時前
樓市氣氛漸趨好轉，發展商推盤步伐逐步加快，市場上暫時只有西沙大盤應市，由於開價吸引，連日來引領到用家及投資者大舉入票，當中大手投資客更相當積極，該盤於上周推售隨即開出紅盤，首批單位迅即售罄，同樣「複製」去年5月開售時的成績。受到有關新盤銷情理想所帶動，一眾發展商已密密步出為旗下新盤軟銷及推廣，並等待時機部署短期內出擊，預期西沙新盤報捷將可掀起新一輪推盤動力。
農曆新年前夕新盤乘勢攻

　　今年第一盤率先報捷開紅盤，西沙大盤先拔頭籌，上周挾4.2萬票打響聲勢開售，首日推售213伙便告售罄，用家及大手投資者爭相承接，跟去年5月開售時不遑多讓，惟去年開售時仍未出現連環減息的訊號，今次開售除了受惠房策措施外，還有銀行連環減息等利好因素，令到市場用家及投資者大舉入市，今次開售報捷，大手投資客更是舉足輕重，在他們的推波助瀾下，相信該盤於未來1至2周內，只要加價幅度輕微，預期往後推售時仍會取得理想銷情。

　　正式踏入2026年，市場上只有西沙大盤推售中，由於上周取得理想的入票數字及銷情理想，各大發展商已部署今年的推盤計劃，部分新盤已於市場上率先軟銷及推廣，相信是部署農曆新年前推出，尤其每年3月都會出現樓市小陽春，以致農曆新年前夕將陸續有其他新盤推出應市，加上西沙大盤銷情理想，將可引領其他新盤的推動力。

　　事實上，受到去年初政府推出的新房策措施後，百元印花稅門檻由樓價300萬上調至400萬或以下物業，當時令到細價樓的成交量已急速彈升，用家及投資者亦看好有更大機會減息，故未有等及減息前已蜂擁入市，其後到9月及10月期間，本港銀行2度跟隨美國聯儲局減息步伐，導致市場新盤及二手樓的成交量級級彈升，促使去年全年樓宇買賣突破8萬宗水平，創過去4年新高數字，預期發展商將會延續旺勢，尤其趁西沙大盤熱銷之際，農曆新年前乘勢推盤應市，以便捕捉年初樓市的旺勢。

張日強

