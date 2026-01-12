大行晨報 - 美元維持反彈態勢 ｜大行晨報

美元上周繼續走高，因最新公布的美國就業數據雖新增崗位不及預期，但失業率有所下降，鞏固了市場對美國聯儲局本月將維持利率不變的預期。數據顯示，美國12月失業率從11月的4.5%降至4.4%，但非農就業人口僅增加5萬人，低於市場預期的6萬人。這為美聯儲在1月底的會議上維持當前利率水準提供了空間。



根據CME



FedWatch工具，市場目前認為美聯儲本月按兵不動的概率高達95%。此次就業報告是數月來首份未受政府停擺等因素干擾的數據，為判斷宏觀經濟中的就業趨勢提供了更清晰的依據。本周還將迎來密集的經濟發布日程，其中最受關注的是周二公布的美國12月消費者價格指數（CPI），周三還將公布美國11月零售銷售和生產者價格指數（PPI）。



圓匯再探158關口



美元兌日圓上周五曾觸及一年高位158水準之上，尾盤稍微回退到157.88。據報日本首相高市早苗正考慮在2月上旬提前舉行眾議院選舉，這消息加劇市場對政策連續性的擔憂。與此同時，最新數據顯示日本11月家庭支出同比意外增長，表明在12月日本央行將政策利率上調至30年來最高水準之前，國內消費已出現加速跡象。家庭支出的強勁表現意味日本央行在技術上，已具備在4月再次加息的條件；然而，高市早苗可能不願讓加息頻率過快，因其希望通過穩健的政策節奏鞏固自民黨內權力。



美元兌日圓在去年11月及12月均在158遇阻，剛在上周五再次衝擊158關口，而在過去兩個多月的走勢已呈現一組雙底形態，故可預料若美元兌日圓本周可站穩於158上方，或可將迎來又一波上升走勢。其後上試阻力料為158.90及160關口，延伸可看至160.60以至162水準。較近支持料為156.80及25天平均線156.30，下一級關注155水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報