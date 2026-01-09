郭家耀 - 華虹戰略併購利業務發展 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

華虹半導體（1347）將通過發行股份的方式收購華力微電子97.5%的股權，交易金額達82.68億元，標誌着華虹整合其半導體業務的明確進展，旨在解決同業競爭的問題，並豐富其工藝平台。目前，華虹半導體與華力微電子在生產技術上具備互補性，雙方均具備在65/55nm和40nm等代工制程上進行生產的能力。華力微電子作為內地首條自動化12英寸代工生產線的運營商，已展現出良好的盈利模式，反映出其穩定發展勢頭。此外，華虹收購後將大幅提升其產能，增強市場競爭力。



華虹近年營業收入及淨利潤顯著提升，顯示出公司業務發展理想，並具備技術實力與市場布局能力。整體來看，華虹半導體在此次併購的戰略規劃，將助力其在半導體行業中的持續發展與領先地位的鞏固，市場應有正面反應。入巿價85元，目標價98元，止蝕價78元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀