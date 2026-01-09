朱紅 - 中芯逆市向好 敲「21283」 | 窩輪熱炒特區

中芯國際（981）獲券商看好，指其是中國人工智能本地化的關鍵支持者，因先進邏輯晶片需求將保持強勁，對中國晶片設備企業持積極看法，預料中國晶片自給率預計2027年將提升至3成。中芯股價逆市向好，升至75元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證「21283」，行使價95.05元，實際槓桿5倍，今年5月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「21097」，行使價68.88元，實際槓桿4倍，今年5月到期。



券商究報告指，小米（1810）日前發布SU7首次改款車型較原先預售價格上調1萬至1.4萬元人民幣，預售將有助定單量提升，而下一個催化劑將是YU7 GT發布。小米股價連跌4日，曾低見37.3元，再創兩個多月新低。如看好小米，可留意小米認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿7倍，今年7月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，今年6月到期。



恒生舉行法院會議及股東大會審議由滙豐提出的私有化特別決議案，滙豐銀行主席王冬勝撰文強調，私有化恒生旨在強化兩者互補優勢，可為雙方釋放更大協同效應。滙豐控股（005）股價連日回吐，跌至10天線約124元水平徘徊。如看好滙豐，可留意滙豐認購證「23691」，行使價148.1元，實際槓桿11倍，今年5月到期。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證「24062」，行使價111.98元，實際槓桿6倍，今年9月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅