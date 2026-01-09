Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 越秀地產實力雄厚趁低吸 | 鮮股落鑊

聞風至
1小時前
產經 專欄
美股道指及標普衝高後回落，港股亦告連吐兩日，恒生指數低開156點後，曾一度失守兩萬六關，低見25960點，挫達498點。最終收報26149點，跌309點。全日成交金額2682.7億元，連續4日高於兩千億元。

　　市場仍然期望內房「出大招」，本欄早前已指出《求是》雜誌一篇文章所引發的漣漪效應，目前市場樂觀預期似在升溫，內房股越秀地產（123）亦是可以一吼之選，該股是少數仍然有盈利的內房股之一，又有強勁背景支持，現價正處於低谷抬頭，重拾升浪可期。

　　早前摩通已馬上發報告分析《求是》雜誌的文章，認為下一個政策時間窗口是3月的「兩會」和4月的政治局會議。

　　近日再有美銀有近似的看法，美銀指，《求是》雜誌提及對房地產市場的論述，亦增強了該行的信心，預計3月、4月前出台更積極房地產政策（尤其是抵押貸款補貼），在等待政策拐點之際，看好執行能力強的公司。

　　該行認為，在實體市場上，新房與二手房市場合計成交量將接近谷底，全國新房成交量及成交額將分別下降5%至6%、8%至9%。而二手房市場價格的跌幅，將在價格回落至2015年水平後放緩，若沒有政策干預，可能要到2026年底。

　　越秀地產是目前極少數仍有能力投地的內房，變相可以不錯的價錢獲得平貨。例如剛於今年1月6日，集團成功以25.61億元人民幣競得上海市浦東新區Y00-0402單元E04B-10地塊。上海市浦東新區地塊擬為住宅用地，總可建築面積約10.9萬平方米，其中計容建築面積約6.7萬平方米。

　　標普在去年8月授予其信用評級為「BBB-」，評級展望為「穩定」。標普在評級報告中指出，評級主要基於認可越秀集團對越秀地產的有力支持，以及越秀地產自身銷售業績穩健、資源布局優質、融資渠道暢通及財務狀況安全健康。

　　在政策預期升溫、資金面改善及優質房企的生存能力差異擴大，正逐步重塑內房市場的新格局。越秀地產憑着穩健財務、持續盈利及母企強力支持，在行業深度調整期而際可望逆流而上。

