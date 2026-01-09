張日強 - 牛頭角住宅地低價成交有啟示 | 樓聲隨筆

樓市氣氛漸見好轉，新盤及二手樓市場均表現理想，隨即推高去年整體樓宇買賣成交量多達8萬宗，創出過去4年新高數字。隨着市況逐步升溫，發展商投地意欲亦漸回復信心，上周截標的牛頭角佐敦谷住宅地皮，剛由一合組財團以約16.1億投得，每呎樓面地價約4339元投成交，由於成交價是市場估值近乎的下限價，亦是過去6年九龍區住宅地價新低紀錄，反映財團投地仍採取較審慎策略，暫時不會以進取價投地。



新一年首幅地皮順利批出，牛頭角佐敦谷彩興路住宅地，該地皮於上周截標，合共接獲8份標書，日前以16.1億批予由大型發展商合組的財團投得，每方呎樓面地價約4339元，上述地皮於上周市場估值約14.8億至22.3億，每呎估值約4000元至6000元，今次的批地價屬貼近市場估值的下限價，相對極具吸引價，該地皮每呎樓面地價創自2020年4月旺角新填地街及上海街住宅地以每呎3512元批出後，近6年九龍區住宅地價新低紀錄，不少市場人士更形容有關標價為相當吸引價。



事實上，上述牛頭角住宅地位置亦算不俗，亦是市區優質靚地皮，故上周截標時共吸引了8組財團入標，絕大部分為大型發展商，惟入標價最終是近乎市場估值的下限價，反映市況在剛剛復甦的情況下，財團計算標價時仍會採取較審慎策略，暫時投地都不會以進取價入標。



張日強