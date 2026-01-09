大行晨報 - 歐羅維持緩步向下 ｜大行晨報

美元繼續靠穩，雖然美國勞動力市場數據顯示出降溫跡象，但ISM服務業活動的意外回升，又給市場帶來了不確定性，使美元可維持近期韌性。地緣政治的不確定性亦給予美元支撐，委內瑞拉局勢急劇惡化，美國周末發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜羅，隨後扣押多艘與委內瑞拉相關的油輪，其中包括懸掛俄羅斯國旗的船舶。多個國家嚴厲譴責美國「霸淩行徑」，這進一步加劇了大國對抗。與此同時，白宮證實正在積極討論收購格陵蘭島的事宜，甚至不排除軍事選項。這引發北約盟友的緊張。至於數據面的一大焦點將集中在周五的美國非農就業報告上，之後還迎來下周二最新的美國消費者通脹數據。



關注美國非農就業數據



歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，匯價近日正緩緩走低，並且本周已初步跌破25天平均線，同時亦明確下破11月底以來的上升趨向線，再而RSI及隨機指數均告向下，預料歐羅兌美元短線或仍見進一步下調壓力。較近支撐先看50天平均線1.1640，下一級參考1.16及200天平均線1.1560水準，關鍵指向1.15關口以至1.14。至於向上會以25天平均線1.1730為依據，若後市匯價可重返此區之上，則可望歐羅有重新回穩的傾向，其後阻力回看1.1770及去年12月24日高位1.1809，其後則會矚目於9月17日高位1.1918以至1.20關口。



至於美元兌加元走勢，從技術圖表所見，RSI及隨機指數開始呈現回升，MACD指標亦正趨向上破訊號線，而匯價近日似乎亦在1.36區間獲見支撐，預計若後市可重返1.3730水準之上，將可更為鞏固其反彈行情。延伸阻力看至在1.3860及1.39，下一級料為1.40及1.4140水準。至於支撐回看1.3640，關鍵看至1.3550水準附近，在去年6月至7月，匯價三度於此水準附近獲見支撐；較大支持料為1.35及1.3440。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報