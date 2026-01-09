大行晨報 - 國際油價前景不佳｜大行晨報

美國就業情況持續降溫，據美國供應管理協會（ISM）公布，去年12月美國非製造業採購經理指數（PMI）出乎意料升至54.4，創去年10月以來新高。但美國11月職位空缺數降至逾1年最低，招聘人數也出現下滑。美國ADP小非農就業報告顯示，12月私營部門就業人數溫和增長，勞動力需求仍然偏弱。除此之外，美國勞工統計局（BLS）最新公布的數據顯示，去年11月全美失業率錄得4.6%，創下4年來最高。



另一邊廂，雖然美國總統特朗普早前對委內瑞拉發動軍事行動，令國際油價在周一曾見上升，但隨後兩個交易日，紐約期油價格均錄得不同程度下挫，顯示環球市場對於此次軍事行動反應平靜。另外，美國總統特朗普周三宣布，委內瑞拉將向美國移交最多5000萬桶石油，並將於市價出售。據外媒報道，特朗普團隊正在策劃主導委內瑞拉石油工業的舉措，並且認為該舉措有助將油價降至每桶50美元水平，消息拖累國際油價續跌，紐約期油價格周三曾一度低見每桶55.76美元。



料於53至65美元徘徊



展望2026上半年，筆者維持對油價偏淡的看法不變，因石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）或在首季暫停增產，可能會限制油價短期下跌空間。筆者預計，油價上半年將於每桶53至65美元徘徊。但長期來看，委內瑞拉中長期的石油產量將取決於美國制裁的程度，不排除原油產量上升，壓抑油價反彈空間。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報