利貞 - 泡泡瑪特增長可期 | 實力股起底

實力股起底
實力股起底
利貞
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

泡泡瑪特（9992）旗下多個潮流玩具品牌炒價回落，包括廣受歡迎的Labubu坐坐派對搪膠毛絨系列，拖累集團股價回落。但筆者相信僅屬短暫情況，市場應關注集團能否不斷有新產品及新創意推出，相信會有其他標誌性IP可望成新增長引擎；而股價回調或為投資者帶來入市機會。看好泡泡瑪特旗下IP在時尚和娛樂領域獲得高度認可，令集團有能力部署具有影響力的營銷和產品。建議可於193.8元買入，中長線目標價250元。泡泡瑪特昨日收報200.6元，升1.1元，升幅0.55%。

　　泡泡瑪特Crybaby特展上海站於2025年12月20日至2026年1月25日在上海西岸夢中心夢工場舉行。此次特展不僅有適合打卡分享的大型裝置藝術，還設有需網上搶購後到店取限量商品和限量周邊，相信會吸引多樣化人群到會場。這不僅拓展泡泡瑪特在商品銷售以外的變現手段（展覽門票收入），更有望通過參展人員在社交媒體平台的自發打卡分享實現訊息傳播裂變，延長IP生命周期、提高IP高度。

加強海外供應鏈布局

　　據報泡泡瑪特的印尼、柬埔寨及墨西哥合作夥伴近期開始出貨，海外供應鏈布局再度深化，這將有助滿足快速增長的北美市場對於潮流玩具的強勁需求。目前，泡泡瑪特全球6大生產基地已全面落地，涵蓋東南亞及墨西哥等海外地區，有望進一步推動公司全球化業務拓展。

　　喜茶與泡泡瑪特旗下人氣IP星星人的聯名活動日前正式登陸喜茶全球門店。圍繞「冬日有星星」的聯名概念，雙方一起帶來包括訂製聯名星星人形象、聯名飲品、聯名周邊、聯名主題店、靈感巴士快閃等活動。

　　泡泡瑪特副總裁陳曉芸出席一個活動時表示，泡泡瑪特以「文化適配+場景共創」的邏輯，在不同市場年輕消費群體中滲透潮流文化，同時針對當地的消費習慣，進行本地化調整。公司已構建「實體場景+網上生態」的全球觸達網絡，以數碼化支持全球化營運。她又指，目前網上官方渠道覆蓋37個國家，其中34個國家同步推出自研App；實體渠道方面，集團持續進駐全球知名地標，實現本地化聯動營銷。

