張日強 - 特色戶有價有市連錄破頂 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛漸見好轉，尤其去年推出的房策措施及銀行連環減息的效應，迅速激活了樓市的動力，用家及投資者紛紛湧出來覓盤，現時新盤市場上只有西沙大盤應市，並進行收票階段，由於反應相當理想，隨即令到其他新盤亦備受追捧，當中更以特色戶最受實力用家承接，成交價更連錄破頂，反映新盤及二手屋苑特色戶有價有市，受到該類盤源買少見少的實況下，預期特色戶將有機會再錄得高價成交。



受到去年多項利好消息刺激，當中以連環減息的效應最大，引領大批用家及投資客蜂擁入市，導致去年整體成交量高逾8萬宗，創出4年新高的數字，新盤及二手樓市場都同樣受惠，除了貨尾盤連錄成交外，部分特色戶亦受到豪客垂青，目前接受認購登記的西沙新盤，日前售出該盤的貨尾盤1伙頂層特色戶，成交價逾3276萬元，呎價約25400元，售價及呎價均創出項目新高價。另外，鴨脷洲一個熱賣新盤，該盤尚餘的最後1伙連天台特色戶，成交價逾1625萬元，呎價更達3.4萬元，創該項目售價及呎價新高紀錄。除了新盤及貨尾盤外，二手屋苑亦錄得特色單位同樣破頂價成交，屯門一個大型屋苑，最新一個頂層連空中平台特色單位，以約775萬元易手，造價創屋苑歷史新高紀錄。



事實上，整體樓市氣氛已見好轉，發展商亦逐步加快推盤步伐，目前西沙新盤表現最為積極，其他新盤將陸續加入戰團 ，由於特色單位供應不多，現時樓市好轉，樓價亦止跌回升，預期特色戶仍受到追捧。



張日強