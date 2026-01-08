Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 百度目標上望160元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

郭家耀
2小時前
產經 專欄
　　昆侖芯為百度（9888）非全資附屬公司，定位為行業領先的AI計算晶片及相關集成軟硬體系統供應商。昆侖芯在互聯網、金融、能源電力、電信運營商等關鍵行業實現規模化部署，目前已落地3.2萬卡國產算力集群。集團認為分拆昆侖芯帶來多項好處，首先，分拆可更全面反映昆侖芯基於自身優勢的價值，並提升其營運及財務透明度。其次，昆侖芯的業務將吸引專注於通用AI計算晶片及相關軟硬體系統業務的投資者。第三，分拆將提升昆侖芯在客戶、供應商及潛在戰略合作夥伴中的形象，有利爭取更多業務。分拆還將使昆侖芯能直接進入資本市場，令集團能更有效配置財務資源。受分拆消息刺激，百度股價近日表現強勢，市場對AI計算晶片行業前景樂觀，給予昆侖芯的估值甚高，若成功分拆有望帶動百度估值提升。百度目標價160元；入巿價140元；止蝕價125元。

　　筆者為證監會持牌人，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
 

郭家耀 - 國際娛樂上望1.5元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　國際娛樂（1009）主要業務涵蓋菲律賓酒店、博彩及現場活動，上財年總收入為5.66億元，增長146.4%，但稅前虧損擴大。公司計劃將賭桌及角子機數目提升，預計將加速業務增長，發展前景值得關注。入巿價1.2元，目標價1.5元，止蝕價1.05元。筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。 港灣家族辦公室 業務發展總監 筆者為證監會持牌人 郭家耀
2026-01-05 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水