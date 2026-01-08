大行晨報 - 市場關注美就業數據｜大行晨報

外匯市場對美國周末逮捕委內瑞拉總統馬杜羅的反應有限，同時，投資者亦在等待本周陸續公布的美國就業數據，包括ADP報告、職位空缺及周五的非農就業報告。據CME FedWatch Tool，聯儲局1月降息25個基點的概率為18.3%，到3月累計降息25個基點的概率為40.7%。



周二公布的英國12月服務業PMI終值為51.4，低於52.1的初值及市場預期，僅略高於11月的51.3；綜合PMI終值同樣為51.4，亦低於52.1的初值，表明年末經濟增長勢頭弱於此前估計。英倫銀行上月已將利率下調至3.75厘，但其認為持續高企的服務業通脹將限制未來降息的速度與空間。市場目前定價預期2026年僅有25至50個基點的降息幅度，反映了對滯脹風險的擔憂。



英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，匯價自去年11月以來處於上升通道內走高，至目前底部在1.3450，附近亦見25天平均線在1.3430，預計只要未有下破此兩區，英鎊仍可維持著上行趨向；至於通道頂部處於1.3660，可作為短期上試目標。其後較大阻位將參考去年9月17日高位1.3726以至1.38水準，中線將關注1.40關口。下方較大支撐則會看至1.33以至1.32水平。



新西蘭上月公布的第三季的國內生產總值（GDP）超出預期，鞏固了市場對新西蘭央行減息周期已接近尾聲的希望。央行行長布雷曼確認了這一觀點，表示該行的貨幣政策可能會在較長一段時間內保持不變，下一步可能是加息。



紐元兌美元走勢，技術圖表所見，由去年10月至今，紐元走勢形成一頭肩底型態，頸線位置在0.5860附近，若可明確衝破，將會視為一個重要的走強訊號。支持位估計為100天平均線0.5780及0.5710，下一級關鍵指向0.5610及0.5570水準。而自今年5月以來，0.58及200天平均線是紐元的重要分界線，故向上將會繼續留意0.58以及目前200天平均線位置0.5860，其後關鍵預估為0.59及0.60關口，再而看至0.6050水準。



