大行晨報 - 關注非農就業數據 美匯料區間上落｜大行晨報

2小時前
產經 專欄
　　美國製造業活動於2025年12月出現逾一年來的最大跌幅。供應管理學會（ISM）報告顯示，美國12月製造業經理人指數（PMI）報47.9，低過前值48.2和市場預期的48.4，並且連續第10個月低於50榮枯線之下，數據或反映美國製造業活動出現萎縮。除此之外，工廠活動亦表現不佳，其中新定單錄得47.7，為連續第四個月收縮，就業指標報44.9，亦為連續第11個月低於盛衰線之下。消極情緒亦影響美國消費者，由於美國民眾對商業及就業狀況看法較為負面，美國消費者信心連續第5個月轉差，世界大型企業研究會（Conference Board）公布，12月美國消費者信心指數降至89.1，市場原本預期為91，反映消費者對商業及就業市場評估的現況指數更是急跌至116.8，創下2021年2月以來的最低水平。

　　雖然美國總統特朗普上周末對委內瑞拉進行軍事行動，令市場避險情緒一度升溫，短暫利好了黃金和日圓，美匯指數周一盤中短暫拉升至98.86水平後回落，執筆之時正於98.5水平附近整固。筆者認為，美元短線仍將於97.5至99.5區間上落整固。後市仍要看美國聯儲局今個月底議息會議動向。近期有聯儲局官員表示，局方利率已接近中性水平，市場或揣測聯儲局不再急於減息。彭博利率期貨顯示，交易員預計聯儲局1月會議減息的概率不足兩成。執筆之時，市場仍在等待將於周五公布的美國12月非農就業數據，市場暫時預計失業率將放緩至4.5%，非農就業職位增長將放緩至5.5萬個。展望今年上半年，由於聯儲局預計將放緩減息速度，或有助於支撐美匯走勢，預計美匯指數第二季度前將於下方低位約96.5水平至上方高位約104.5水平區間上落。

光大證券國際產品開發及零售研究部

