彭偉新 - 嗶哩嗶哩上望248元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
彭偉新
4小時前
產經 專欄
　　嗶哩嗶哩（9626）是一間中國領先的在線視頻平台，主要收入來源多元化，包括廣告、遊戲分發、直播和增值服務、以及電商。公司通過用戶生成內容（UGC）吸引流量，然後透過這些渠道變現。市場預期2026年及2027年的預測市盈率分別為24.5倍及18.6倍，目標價的平均值為243元，較現價仍有16%上升空間。嗶哩嗶哩股價去年10月30日由高位249.6元回調後，跌返187.2元企穩，曾反彈至216.6元見50天線阻力，其後再回調至12月17日低位187.6元，未再跌穿前底。股價連續5枝陽燭由低位反彈，除升破20天線及50天線外，更一度升破11月25日的頸線阻力。預期股價可作進一步反彈，上望248元。

　　本人並沒持有股份及相關衍生產品之權益。

資深證券分析師
彭偉新

