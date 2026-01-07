朱紅 - 信達生物3連升 敲「23761」 | 窩輪熱炒特區

券商報告預期今年中國大宗商品需求將進入較穩定階段，並從去年下半年起逐季緩步回升，維持對銅和黃金正面看法，並上調多間有色金屬板塊股份目標價。紫金礦業（2899）股價造好，曾高見38.96元再創新高。如看好紫金可留意認購證「21590」，行使價48.6元，實際槓桿7倍，今年4月到期；或可留意紫金認購證「15329」，行使價41.88元，實際槓桿6倍，今年4月到期。



據報去年內地汽車產銷有望再創新高超過3400萬輛，其中新能源汽車佔比過半已成為市場主導力量。小米（1810）股價受制於10天線，逆市下跌至38.8元附近徘徊。如看好小米可留意認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿7倍，今年7月到期。如看淡小米可留意認沽證「22284」，行使價27.8元，實際槓桿6倍，今年6月到期。



信達生物（1801）股價造好，連升3日曾高見84.9元。如看好信達可留意認購證「23761」，行使價100.1元，實際槓桿3倍，今年7月到期；或可留意信達認購證「13257」，行使價120.09元，實際槓桿5倍，今年5月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅