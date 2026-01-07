輪商精選 - 紫金曾破頂 吼「21555」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　金價和銅價能否延續近期的強勢表現？在地緣局勢變化、政策調整及供需動態交織下，這兩大商品的未來走勢或成為市場關注焦點。

　　黃金方面，彭博報道指近日金價走勢或受全球局勢不明朗、美元走軟，以及美國聯儲局減息等多重因素影響。當市場不確定性增加，投資者或傾向買入黃金作為避險資產。美國聯儲局減息同時令持有黃金的成本下降，假若央行持續買入黃金亦可能進一步推動金價。

　　假如投資者希望部署金礦相關股份，紫金礦業（2899）周二曾升逾6%，創歷史新高，收市回落至38.26元水平。如投資者看好紫金後市可注意認購證「21555」，行使價48.48元，實際槓桿約6.5倍，今年4月到期；如認為其升勢已近尾聲可注意認沽 證「23951」，行使價26.868元，實際槓桿約5.4倍，今年6月到期。

　　摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。

輪商精選 - 圓匯去年微升 留意日港「10064」 | 窩輪熱炒特區
　　步入2026年，投資者或會關注亞洲貨幣走勢將受哪些關鍵因素影響。在全球利率政策分歧、資金流向變化及地緣經濟環境持續演變的背景下，日圓和離岸人民幣或將成為市場焦點。儘管日本央行於12月加息，市場對未來加息步伐仍存分歧。彭博智庫指出，日本首相及財政政策前景、日本央行政策正常化進程，以及區內地緣經濟環境，均是影響日圓的重要因素。展望2026年，彭博智庫預期日本央行或需進一步調整政策以應對通脹及經濟復
2026-01-05 02:00 HKT
