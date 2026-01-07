輪商精選 - 紫金曾破頂 吼「21555」 | 窩輪熱炒特區

金價和銅價能否延續近期的強勢表現？在地緣局勢變化、政策調整及供需動態交織下，這兩大商品的未來走勢或成為市場關注焦點。



黃金方面，彭博報道指近日金價走勢或受全球局勢不明朗、美元走軟，以及美國聯儲局減息等多重因素影響。當市場不確定性增加，投資者或傾向買入黃金作為避險資產。美國聯儲局減息同時令持有黃金的成本下降，假若央行持續買入黃金亦可能進一步推動金價。



假如投資者希望部署金礦相關股份，紫金礦業（2899）周二曾升逾6%，創歷史新高，收市回落至38.26元水平。如投資者看好紫金後市可注意認購證「21555」，行使價48.48元，實際槓桿約6.5倍，今年4月到期；如認為其升勢已近尾聲可注意認沽 證「23951」，行使價26.868元，實際槓桿約5.4倍，今年6月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。



輪商精選