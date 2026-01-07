張日強 - 大手投資客乘勢密密出手 | 樓聲隨筆

樓市氣氛漸見好轉，發展商推盤亦逐步回穩，其中西沙大盤率先打響第一槍推出應市，由於開價吸引，引領了大批客源湧出來，該盤連日來參觀及收票相當理想，此外，大手投資客更密密出動，谷起整體的入票數字大幅彈升，據悉登記數字已多達逾1.6萬票，惟發展商只作限量加推策略，2度加推每次限量推出73伙，相信仍在測試市場的反應，預期首批推售的單位仍可獲市場承接。此外，其他新盤貨尾亦分別獲得大手投資客密密出手掃貨。



受到去年多項利好消息的刺激，樓市已逐步趨向平穩，發展商亦開始加快推盤步伐，目前市場上唯一推出的西沙大盤，雖然是去年底正式開價，惟該盤將安排於本月內才開售，由於該盤連日來已取得理想的參觀人流及入票數字，尤其投資客的大舉出動，該盤連同原推及2度加推合共294伙（惟本周六只推出261伙），推出的首批呎價1.09萬，以及2度加推呎價分別為1.1萬及1.2萬不等，由於售價仍極具吸引力，相信銷情仍可延續去年5月的熱況，預期本周開售可取得紅盤高開的佳績。



事實上，除西沙大盤獲大手投資客垂青外，其他貨尾盤同樣受到大手投資客密密出手搶貨，當中包括將軍澳及啟德貨尾盤等備受追捧，一般購入後作收租用途，相信是受到去年的連環減息效應，預期今年仍有機會再作進一步減息行動，預期投資客仍會積極將資金投向物業市場。



張日強